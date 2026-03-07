Bruno del Pino, el sobrino de De la Rosa que vibra con el himno de España al ganar su primera carrera

Bruno del Pino fue la única alegría en este sábado aciago para los pilotos españoles de Fórmula 1. El catalán, de 19 años, logró en el Gran Premio de Australia su primera victoria en una carrera de F3. Inmaculado inicio de su segundo año a bordo del Van Amersfoort Racing (VAR), imponiéndose a Enzo Deligny y Brando Badoer en una sprint acortada.

Del Pino, sobrino del mítico Pedro de la Rosa, ex piloto español de F1 y ahora embajador de Aston Martin, protagonizó uno de los momentos más emocionantes del GP de Australia. El catalán vibró al escuchar el himno de España en lo más alto del podio en Melbourne y luego, acompañado de su tío, confesó en el micrófono de Dazn que casi se le escapó una lágrima.

¡VAYA MOMENTAZO! 😍 Pedro De La Rosa y su sobrino, Bruno del Pino, intentando disimular que han caído algunas lágrimas después de su primera victoria en F3 🥹❤️#AustraliaDAZNF1 🇦🇺 pic.twitter.com/FC7771Fr9a — DAZN España (@DAZN_ES) March 7, 2026

«Me he acordado de todos vosotros, de la familia. Primero de mis padres, luego de ti», le decía Del Pino a su tío De la Rosa, que le acompañó a presentarse al capo de Mercedes, Toto Wolff, antes del doblete de sus pilotos en la clasificación de F1. «Escuchando el himno de España te he visto aplaudiendo y no me ha salido una lagrimilla porque no soy de llorar mucho, pero estaba con una sonrisa inmejorable», confesó.

Bruno del Pino, pura emoción

«A mí sí me ha caído una lagrimilla», respondió su tío Pedro. «Este trofeo es por todos los que han estado, tú eres una gran parte de ello, desde pequeño hemos estado juntos», añadió Bruno del Pino, dedicando el triunfo al ex piloto español en un momento delicado de Aston Martin tras el decimoséptimo puesto de Fernando Alonso y la ausencia de Lance Stroll por un problema en el motor de combustión.