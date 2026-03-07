Flick recupera a Lewandowski para San Mamés: jugará con máscara

Hansi Flick recupera a Robert Lewandowski para el partidazo de este sábado en San Mamés entre el Athletic Club y el Barcelona (21:00 horas). El delantero polaco es la novedad en la convocatoria del Barça y, de jugar en Bilbao, lo haría con una máscara protectora con la que ya entrenó en la previa del encuentro. De la lista se caen Alejandro Balde y Jules Koundé. Ambos se lesionaron en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

Lewandowski jugó el pasado fin de semana ante el Villarreal, pero un golpe en el rostro le impidió participar en el intento de remontada del Barcelona. Siete días después, el polaco está de vuelta, e incluso apunta a titular en la punta del ataque por delante de Ferran Torres. El equipo azulgrana está obligado a ganar al Athletic para no quedarse con sólo un punto de ventaja sobre el Real Madrid tras la victoria in extremis de los blancos en Balaídos.

COMUNICADO MÉDICO ✅ Robert Lewandowski ha recibido el alta médica y estará a disposición del técnico Hansi Flick para el partido de hoy contra el Athletic Club pic.twitter.com/unxSprskJj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2026

«Robert Lewandowski ha recibido el alta médica y estará a disposición del técnico Hansi Flick para el partido de hoy contra el Athletic Club», informó el Barcelona en un comunicado adjunto a la convocatoria. El técnico alemán seguirá sin contar con los lesionados de larga duración: Gavi y Christensen.

La alineación del Barça podría ser la siguiente, con rotaciones pensando en el duelo de ida de octavos de final de la Champions League del próximo martes contra el Newcastle: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Bernal, Dani Olmo, Fermín; Bardghji, Rashford y Lewandowski.

Convocatoria del Barça con Lewandowski