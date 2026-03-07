María Pombo se sincera con una confesión que hará estallar a Pablo Castellano: «Me arrepiento»

La visita de María Pombo y su marido Pablo Castellano al programa El Hormiguero ha generado muchos comentarios. La influencer acudió al espacio que conduce Pablo Motos para presentar la nueva temporada de Pombo, el reality familiar que se estrena en la plataforma Prime Video, y durante la conversación surgieron confesiones inesperadas que están dando mucho de qué hablar.

El programa de Antena 3 dedicó buena parte de la entrevista a repasar el momento profesional de la creadora de contenido. Sin embargo, fue una reflexión aparentemente espontánea sobre el apellido de sus hijos la que terminó generando mayor repercusión. Días después de emitirse el programa, se ha generado una gran polémica y nosotros conocemos todos los detalles.

La confesión de María Pombo

Durante la entrevista, María Pombo explicó que al ver el cartel promocional del documental se fijó especialmente en el orden de los apellidos. En la pantalla aparecía primero su apellido y después el de su marido, algo que, según comentó, le produjo una satisfacción inesperada.

La modelo reconoció que esa cuestión se ha convertido en un pequeño tema de debate dentro de su familia. Tal como explicó ante el presentador, el orden elegido para los apellidos de sus hijos fue finalmente Castellano Pombo, una decisión que se tomó tras una apuesta entre ambos.

María ha revelado que en aquel momento decidió ceder para evitar una discusión. Según dice, optó por permitir que el apellido paterno apareciera primero porque sintió cierta pena por su marido y prefirió no insistir más en el asunto.

Fue entonces cuando pronunció una frase que provocó la reacción inmediata del público del plató: confesó que, con el paso del tiempo, se ha arrepentido de haber tomado aquella decisión. La empresaria lo expresó entre risas, mientras su marido reaccionaba visiblemente sonrojado ante el comentario. «Me arrepiento de haberle cedido el apellido para mis hijos», dijo mirando a cámara.

La faceta más personal de la pareja

La intervención de la pareja en El Hormiguero también permitió conocer algunos aspectos de su vida lejos de las cámaras. María Pombo y Pablo Castellano contrajeron matrimonio en el verano de 2019 y desde entonces se han convertido en una de las parejas más seguidas en redes sociales dentro del ámbito de los creadores de contenido españoles.

A lo largo de la conversación, ambos reconocieron que, como en cualquier relación, también atraviesan momentos de desacuerdo. En tono distendido, María afirmó que en la mayoría de las ocasiones es su marido quien comete el error que desencadena las discusiones.

La influencer explicó esta idea de forma directa, asegurando que suele ser él quien «la lía» en las situaciones que terminan en debate dentro de la pareja. Sus palabras generaron risas tanto en el público como en el propio plató.

Pablo respondió con ironía a las declaraciones de su mujer, señalando que uno de los rasgos más característicos de ella durante las discusiones es su capacidad para recordar episodios del pasado. Según comentó, muchas veces le sorprende la facilidad con la que Pombo rescata situaciones antiguas para reforzar sus argumentos.

Un matrimonio unido y fuerte

Durante ese intercambio de bromas, el arquitecto comentó que, en su opinión, muchas mujeres tienen una especie de «archivo histórico» que se activa automáticamente durante una discusión. La afirmación fue recibida con humor por parte del público y de su propia esposa.

María reaccionó a ese comentario reconociendo que le gustaría ser capaz de pedir perdón con más facilidad cuando se equivoca. Sin embargo, también admitió que en muchas ocasiones le cuesta hacerlo porque suele defender su punto de vista con firmeza. El propio Pablo continuó el juego con otra broma dirigida a su mujer. Señaló que le gustaría que todas sus discusiones quedaran grabadas para que ella pudiera comprobar en algunas ocasiones que también puede estar equivocada.

Este tono desenfadado marcó buena parte de la entrevista, que transcurrió entre anécdotas personales y referencias a la nueva etapa profesional de María Pombo. La conversación reflejó una dinámica de pareja basada en la ironía y la complicidad, algo que los seguidores de ambos reconocen habitualmente en sus publicaciones en redes sociales.

Más allá de estas confesiones personales, la visita a El Hormiguero también tuvo como objetivo promocionar la nueva temporada de su documental. La serie sigue el día a día de los Pombo y muestra distintos aspectos de su vida personal y profesional.

La quinta temporada mostrará momentos inéditos del entorno familiar, así como los cambios que ha experimentado María Pombo en los últimos años tanto en el plano personal como en el profesional. La maternidad y la evolución de su carrera digital son algunos de los temas centrales del programa.