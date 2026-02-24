La vida sin filtro de María Pombo y Pablo Castellano: de la enfermedad de ella al pasado como actor de él

Esta noche, el plató de El Hormiguero se prepara para recibir a una de las parejas más mediáticas y seguidas del panorama social español: María Pombo y Pablo Castellano. Ambos visitan el programa en un momento especialmente significativo de sus vidas, tanto en lo personal como en lo profesional, dispuestos a compartir con el público cómo han construido su historia y cuáles son los retos que afrontan ahora.

La presencia de María en televisión no es ninguna novedad. Consolidada como una de las influencers más influyentes de España, ha sabido transformar su exposición en redes sociales en un auténtico imperio digital y empresarial. Con millones de seguidores pendientes de cada publicación, la creadora de contenido ha convertido su día a día en una marca propia que trasciende Instagram. Buena prueba de ello es Pombo, la docuserie de Prime Video que sigue la vida de la familia y que estrena ahora su quinta temporada.

Lejos de necesitar grandes campañas promocionales, el formato parece venderse solo. Desde su estreno en 2023, la serie ha evolucionado desde un relato centrado casi exclusivamente en María a una narrativa coral donde sus hermanas y el resto del entorno familiar han ganado protagonismo. Viajes, celebraciones, momentos íntimos y también conflictos han formado parte de una producción que mezcla la exposición habitual en redes con un «extra! que engancha a la audiencia. En esta nueva temporada, uno de los ejes principales será la mediática prueba de paternidad de su padre, un tema que demuestra que la familia no rehúye los rumores, sino que los afronta públicamente.

Pero si algo interesa especialmente al público es la historia de amor entre María y Pablo. Se conocieron en 2015, en el Master de Tenis de Madrid, cuando ambos tenían pareja y, según han contado en más de una ocasión, no hubo precisamente flechazo. «A mí me pareció un idiota y yo le parecí una flipada», ha bromeado ella recordando aquel primer encuentro. Por entonces, María mantenía una relación con el futbolista Álvaro Morata, una etapa que la colocó por primera vez en el foco mediático.

Maria Pombo y Pablo Castellano en el Open de Madrid. (Foto: Gtres)

Tras la ruptura con Morata y un intento fallido de reconciliación, Pablo reapareció en su vida con una propuesta sencilla: verse en Cantabria, donde ambos veraneaban. Aquel reencuentro cambió el rumbo de todo. En octubre de 2015 comenzaron oficialmente su relación y, tras cuatro años de noviazgo, Pablo le pidió matrimonio en 2018. La boda, celebrada en junio de 2019 en la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda, se convirtió en uno de los grandes eventos sociales del año, reuniendo a numerosas figuras del mundo influencer.

Desde entonces, la pareja ha formado la familia que tantas veces han mostrado en redes y en su docuserie. Son padres de Martín, Vega y Mariana, y han compartido públicamente tanto los momentos felices como los más duros. En 2020, poco después del nacimiento de su primer hijo, María fue diagnosticada de esclerosis múltiple, una noticia que impactó profundamente a sus seguidores y que ella decidió visibilizar con naturalidad. Más adelante, durante su segundo embarazo, atravesaron una crisis de pareja que ambos reconocieron haber superado gracias al diálogo y a la terapia.

María Pombo con Pablo Castellano y su hija. (Foto: Gtres)

Por su parte, Pablo Castellano ha ido ganando protagonismo propio. Empresario del sector de la construcción, estudió arquitectura y trabaja junto a su hermano en Grupo Archarray, la empresa familiar que levantaron tras la muerte de su padre y el cierre de la compañía original. Antes de centrarse plenamente en el negocio, incluso probó suerte como modelo y actor, con un pequeño papel en la serie B&B: de boca en boca, aunque él mismo ha reconocido que aquel mundo no era para él. Su paso por programas de televisión y su participación en retos mediáticos han contribuido a reforzar su imagen pública, pero siempre desde un perfil más discreto que el de su mujer. Aun así, juntos proyectan una imagen de complicidad y naturalidad que conecta con el público.

Esta noche, en El Hormiguero, veremos a María y Pablo hablar de sus proyectos, de la nueva temporada de su docuserie, de cómo gestionan la exposición constante y de cómo equilibran familia y trabajo. Será, previsiblemente, una charla cercana y distendida en la que no faltarán anécdotas, risas y alguna confesión inesperada.