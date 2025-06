María Pombo se vuelca con Morata y Alice Campello tras recibir amenazas de muerte: "Es una barbaridad"

Álvaro Morata ha sido objeto de multitud de críticas tras fallar el penalti decisivo de la semifinal de la UEFA Nations League que terminó con la victoria de Portugal. Sin embargo, la polémica y las críticas han ido mucho más allá del terreno de juego. Y es que su esposa, Alice Campello, ha denunciado que están recibiendo graves insultos e incluso amenazas de muerte dirigidas tanto al futbolista como a ella y sus cuatro hijos menores de edad. Una situación que, como no podía ser de otra manera, ha generado una gran indignación que ha reabierto el debate sobre el odio que hay implantado en las redes sociales, así como también ha obligado a numerosos rostros conocidos a pronunciarse al respecto.

Una de las últimas en hacerlo ha sido María Pombo, ex pareja de Morata, quien, dejando a un lado su pasado con el deportista, se ha volcado con la pareja para mostrarles todo su apoyo públicamente. «La gente se toma muy en serio el futbol. Pero la realidad, si lo piensas, sólo es un partido», comenzaba a decir durante la fiesta del 10º aniversario de Netflix España, celebrada en Madrid. «Es que me parece una barbaridad. Debería denunciarlo», añadía.

María Pombo en la fiesta del 10’º aniversario de Netflix. (Foto: Gtres)

Visiblemente indignada, la influencer ofrecía una solución que podría terminar con este tipo de casos en el universo 2.0. «Yo creo que la única solución es que las cuentas estuvieran vinculadas a un DNI y pudieras denunciar con nombres y apellidos a esa persona. Y así decir que dicha persona te está amenazando de muerte y presentarte en comisaría. Es que me parece tan básico como eso. Si tienes un DNI vinculado también sabes que no hay menores de edad y sabes que estás protegido de alguna manera. Es algo en lo que vamos muy retrasados», sentenciaba.

Centrándose en su propia experiencia, la hermana pequeña de las Pombo confesaba que ella también había tenido «mil amenazas de muerte» y que incluso le habían publicado hasta la dirección de su casa. No obstante, aunque ha intentado poner remedio, acudiendo a comisaría y denunciando, nunca ha conseguido nada. «Siento que es gente muy cobarde. Nunca he tenido miedo, pero sí me parece muy desagradable tener que vivir algo así y que se normalice. No lo puedo entender», expresaba. Por otro lado, analizando la situación, María explicaba que en su caso no tapaba por completo el rostro de sus hijos, pero que, poco a poco, sí que prefiere enseñarles menos. «Martín se está haciendo mayor, va al colegio y tiene amigos… Y quiero que tenga la misma privacidad que yo tuve cuando era pequeña», concluía.

Las palabras de Alice Campello

Stories de Instagram de Alice Campello. (Foto: Gtres)

A través de las redes sociales, Alice Campello mostró algunas de las amenazas que había recibido, defendiendo con firmeza la dignidad de su marido y pidiendo a la afición que moderara sus críticas para no causar daños irreparables en la salud mental. «En la vida todos nos equivocamos, ninguno excluido. La vida está hecha de aprendizajes, experiencias, momentos buenos y malos para todos… pero no somos nadie para juzgar a los demás […] Me encantaría ver la vida de cada una de las personas que está criticando por un fallo y ver lo perfecto que lo hacen todo y lo que han conseguido en la vida. Por favor, tener respeto y dejar ya de ser tan malas personas», sentenciaba.