"Tan clavadita a Álex que sentí que resucitaba": las impactantes palabras de Ana Obregón sobre su nieta

El 20 de marzo de 2023, la vida de Ana Obregón dio un giro de 180 grados tras dar la bienvenida al mundo a su nieta Ana Sandra. Lo hizo justo tres años después de la muerte de su hijo y, en multitud de ocasiones (a pesar del debate social que se generó en torno al asunto), la bióloga ha asegurado que «volvió a nacer» y que lo haría una y mil veces más porque así se lo pidió Álex antes de fallecer. Ahora, con el revuelo mediático más calmado, la protagonista de Ana y los 7 ha protagonizado su tradicional posado del verano con la pequeña del clan en El Manantial, donde ha concedido una entrevista a la revista del saludo que no ha pasado desapercibida.

Ana ha contado que está completamente centrada en la crianza de su nieta y que, a pesar de que están de vacaciones, ambas comparten una rutina muy establecida. Su día comienza sobre las 6:30 horas de la mañana, momento en el que le da el biberón. Más tarde, con la ayuda de una persona que trabaja en casa, la viste y la prepara para que después Ana pueda ducharse y arreglarse. «Más tarde, le preparo la comida. Me gusta hacérsela yo. Un día, bajamos a la playa porque estaba como loca con el mar. La playa es preciosa, pero tiene muchas piedrecitas. Hemos intentado ir a alguna otra cercana, pero están llenísimas», contaba.

La colaboradora de televisión ha confesado que la llama Anita Dinamita, tal y como la apodaron a ella en la universidad, «porque tiene más energía que la de su padre y la suya juntas». Aun así, ha destacado que es exactamente igual que Álex, tanto física como personalmente, de quien también ha heredado un gran sentido del humor. «Si alguien dudaba, se ha tenido que callar, porque es un clon. Pienso que Dios ha querido que sea así. Yo no me parecía nada a mis padres cuando era bebé», sentenciaba. De hecho, añadía que este parecido lo supo desde el primer momento que la cogió en brazos: «Era tan clavadita a Álex de recién nacido que sentí que resucitaba», expresaba.

Por otro lado, Obregón también ha comentado que, a través de Anita, está reviviendo muchos momentos con Álex de pequeño. «A veces se me va la cabeza. El otro día, la persona que trabaja en casa me dijo que la estaba llamando Álex. ¡Qué le voy a hacer!», decía. Además, explicaba que tenía claro que iba a empezar a cuidarse mucho porque quería estar con Anita «el mayor tiempo posible». «Estuve al lado de mi hijo durante toda su enfermedad; luego, cuidé de mi madre; más tarde, de mi padre, y ahora, de Anita», exponía.

Pero eso no es todo, y es que al mismo tiempo que ella quiere empezar a cuidarse, Ana también ha desvelado que lleva a su nieta al pediatra «cada tres o cuatro meses». «Mi hermana me dice que me excedo, pero creo que es lógico y humano. Anita es lo único que tengo en el mundo y no quiero que le pase nada», manifestaba.

Para terminar, Ana Obregón ha dejado claro que con que Anita algún día le diga «¿Qué sería de mí sin ti?», tal y como lo hacía su hijo, se quedaría más que satisfecha con su crianza. «Un te quiero es fácil, pero qué sería de mí sin ti es lo más bonito que me han dicho, y me lo dijo mi hijo muchas veces y en sus últimos momentos», concluía.