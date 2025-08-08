Ana Obregón exprime el que puede ser su último verano en El Manantial, su mansión de Mallorca

Atrás quedaron los posados con los que Ana Obregón inauguraba el verano e iniciaba sus vacaciones. La presentadora quiere disfrutar de una etapa marcada por la tranquilidad, así que ha hecho las maletas sin llamar la atención y se ha marchado a El Manantial, la mansión que compró su padre. La vivienda, construida en 1969, está a la venta por 35 millones de euros. Es decir, puede ser el último año que los Obregón disfruten de la misma porque, según Ana, no están teniendo ningún tipo de problema para encontrar comprador.

Numerosos medios se han hecho eco de una información que también recogimos en LOOK. Ana Obregón y sus hermanos llevan mucho tiempo queriendo vender El Manantial. Eso es un dato objetivo, pues iniciaron el proceso hace bastantes meses. No hay nadie que parezca haber dado el paso definitivo, pero la comunicadora piensa que es cuestión de tiempo. Mientras tanto, se ha propuesto disfrutar del inmueble con su nieta, la pequeña Anita. Lo mismo que hizo su hermano Javier cuando invitó al empresario Nicolás Vallejo-Nágera a pasar unos días en la isla.

Publicación de Ana Obregón. (Foto: Instagram)

Por su parte, Obregón ha recurrido a las redes sociales para anunciar su llegada a Mallorca. Ha publicado un vídeo del anochecer y ha escrito: «Buenas noches, al cielo y a la tierra». Con estas palabras hace referencia a su hijo Aless, tristemente fallecido el 13 de mayo de 2020. El joven empresario ocupaba un papel esencial en la vida de Ana, por eso esta se encontró tantos obstáculos cuando decidió salir adelante. Por suerte, ahora tiene un motivo para sonreír todos los días: cuidar de Anita.

La colaboradora de Antena 3, después de desvelar que está en El Manantial, ha compartido unas imágenes de su nieta tomando un biberón a las 07:30 de la mañana. La bebé se ha despertado madrugadora y Ana está encantada de darle todo lo que necesita. A pesar de que cuenta con ayuda de una profesional, Obregón ha recalcado en más de una ocasión que es una abuela presente. Tiene que salir a trabajar y cumplir con su agenda, pero se organiza para que su nieta no pase mucho tiempo sin ella.

Publicación de Ana Obregón. (Foto: Intagram)

Ana Obregón coge fuerzas

Ana Obregón empezó a trabajar en el mundo del espectáculo a mediados de los años 80 y lleva toda la vida entreteniendo a los espectadores. Ha hecho de todo: ha protagonizado series de éxitos, ha participado en películas, ha sido presentadora, concursante de realities y ahora está ejerciendo de tertuliana en Atresmedia. Es uno de los rostros estrella de Y ahora Sonsoles, el programa que presenta Sonsoles Ónega durante las tardes de Antena 3.

La ex pareja de Alessandro Lequio tiene por delante una temporada cargada de retos, pues Y ahora Sonsoles pasará a competir con un nuevo espacio que estará capitaneado por Joaquín Prat en Telecinco. Mediaset ha decidido plantar cara a la competencia y ha apostado por uno de los mejores rostros de la cadena para conseguir buenos resultados. Es decir, a Ana le vendrá bien descansar antes de retomar sus funciones como colaboradora y por suerte ahora cuenta con la mejor compañía: la de Anita.