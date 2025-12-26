Lo que Pedro Sánchez debe aprender de los ‘house tours’ que hace Isabel Preysler

«Os voy a hacer un house tour a lo Isabel Preysler». Esas han sido las palabras exactas de Pedro Sánchez en un vídeo que ha publicado en la red social TikTok. Como era previsible, las críticas no se han hecho esperar porque realmente el presidente está presumiendo de una propiedad que no es suya. Por ese motivo, no puede compararse con la Reina de Corazones. Ella vive en la urbanización Puerta de Hierro de Madrid y la casa está a su nombre. No sólo eso, sino que abre las puertas de la misma con mucha naturalidad, no con el carácter impostado de Sánchez.

Isabel Preysler es una de las grandes damas de la alta sociedad. Muchas influencers, entre las que se encuentran su propia hija, Tamara Falcó, intentan seguir sus pasos, pero es muy complicado copiarla. De esta forma, podemos decir que Sánchez se ha propuesto un reto bastante complicado y además lo ha hecho con grandes diferencias. En primer lugar, no ha mostrado el palacio de La Moncloa al completo. Únicamente ha enseñado la Sala del Reloj. Por el contrario, Preysler sí enseña su residencia sin tapujos: los salones, la piscina, los jardines… y un sinfín de rincones que nos ayuda a conocerla mejor.

La elegancia vs. informalidad

Isabel Preysler sonriendo.

En un intento de acercarse a las nuevas generaciones, Pedro Sánchez ha enseñado algunos rincones de su casa. El problema es que, tal y como explicamos en OKDIARIO, hay mucha gente joven que está teniendo problemas para independizarse y el presidente no lo ha tenido en cuenta, sino que se ha grabado un vídeo enseñando la Sala del Reloj. «Tanto los Consejos de Ministros de Adolfo Suárez como de Felipe González durante sus primeros años se celebraron aquí», ha informado a sus seguidores.

Para hacer este recorrido, el político se ha decantado por un traje azul sin corbata, un detalle poco informal que jamás veríamos en Isabel Preysler. Esta última, siempre que tiene que recibir a la prensa o a su querido público, se molesta en crear un buen look y en estar perfecta.

Pedro Sánchez no se ha dado cuenta de que hay muchos ojos puestos en él y se ha limitado a explicar por qué es importante la Sala del Reloj. Ha invitado a sus seguidores ha investigar en Google para ver cómo este espacio se conversa prácticamente igual, de hecho, se dejó de utilizar hace años. «El ex presidente Felipe González construyó lo que hoy llamamos el edificio del Consejo de Ministros», explica.

Mientras Preysler se viste con diferentes conjuntos para generar un contenido más dinámico, Sánchez lleva siempre el mismo traje y, como decimos, no se mueve de la Sala del Reloj. En el lado opuesto tenemos a la madre de Tamara Falcó, quien ha enseñado su casa a la revista ¡Hola! para mostrar su decoración navideña y se cambia de look cada cierto tiempo para que no decaiga la atención.

¿Demasiada innovación?

Pedro Sánchez en un acto.

Isabel Preysler ha mostrado su casa a la prensa en más de una ocasión. De hecho, muchos periodistas han estado dentro cuando la socialité ha presentado algún proyecto o ha invitado a los medios para dar una entrevista. El problema es que este comportamiento no es habitual en un presidente del Gobierno. Sánchez tendría que haber puesto ciertos límites a la hora de crear contenido, pues ahora se ha generado un fenómeno que se puede volver en su contra.

Son muchos los que quieren ver en resto de La Moncloa, pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar él? Hay que tener en cuenta que el líder socialista ha usado unos medios mucho más modestos que los de Preysler, por eso el resultado de su propósito es tan distinto.