El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha grabado un vídeo mostrando el interior del palacio presidencial, La Moncloa, a través de la red social TikTok: «Os voy a hacer un house tour a lo Isabel Preysler». Todo ello mientras el precio de la vivienda impide a una gran parte de los jóvenes de este país tener acceso a una vivienda.

El presidente del Gobierno ha publicado este viernes un vídeo en el que se le puede ver en el interior de su residencia para hacer «un pequeño house tour». «Acompañadme», dice el presidente dirigiéndose a cámara en las imágenes que ha publicado en su cuenta oficial de TikTok.

El jefe del Ejecutivo ha mostrado en este vídeo la Sala del Reloj. Sánchez explica que su nombre se debe a que «está presidida por un reloj de cuerda». El líder socialista expresa que «lo importante» de ese lugar es que «pasaron muchas cosas al principio de la democracia». «Tanto los Consejos de Ministros de Adolfo Suárez como de Felipe González durante sus primeros años se celebraron aquí», ha puesto en valor el presidente.

«Luego, el ex presidente Felipe González construyó lo que hoy llamamos el edificio del Consejo de Ministros», aclara Sánchez.

El jefe del Gobierno invita a los usuarios a «googlear» para buscar imágenes antiguas de la sala que está mostrando. «Veréis muchas fotos de esta misma sala con motivos dorados», adelanta. Y recuerda que anteriormente había unas paredes «con motivos dorados» y que las actuales, más sobrias, son «diferentes a las que había entonces donde el presidente Adolfo Suárez y Felipe González celebraron sus Consejos de Ministros».

Por último, Sánchez concluye diciendo que espera que el vídeo «haya gustado este pequeño house tour» a sus seguidores y les pide reseñas: «Dejadme comentarios y si queréis me animaré a enseñaros otras partes de este palacio».

Vivienda y jóvenes

Todo ello mientras la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez continúa sin provocar caídas en el precio de los inmuebles, sino que, más bien, generado el mayor alza del coste de los últimos dos años. En concreto, el precio de la vivienda libre aumentó un 8,1% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año pasado, un porcentaje tres décimas superior al de los tres meses previos y el más elevado desde el primer trimestre de 2022, que había sido del 8,5%.

Además, las ofertas de habitaciones en pisos compartidos para jóvenes se ha disparado un 24% ante la ineficacia de las medidas del Gobierno. La falta de eficacia de la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez ha disminuido significativamente las posibilidades de los jóvenes para acceder a la vivienda. Ya no es sólo que no se puedan permitir comprar una, sino que ni siquiera pueden alquilar un piso completo. Los jóvenes españoles se ven obligados a alquilar una sola habitación en un piso compartido.

Otro de los síntomas de esta situación es que en el segmento de 25 a 29 años: el porcentaje de jóvenes que no convive con su pareja es del 73%. Solo viven juntos el 27%, un porcentaje muy inferior al promedio europeo, que ronda el 42%. Asimismo, entre los 30 y 35 años, el 64% de los europeos vive en pareja frente al 58% en España.

Según datos del European Social Survey (ESS, 2024), que Funcas analiza en el último Focus on Spanish Society, casi la mitad (47%) de los menores de 45 años que reconoce haber tenido menos hijos de los deseados lo atribuye al precio de la vivienda, frente al 26% de mayores de esa edad. Por tanto, el desproporcionado precio de la vivienda es, en la actualidad, uno de los grandes obstáculos en la transición a la vida adulta.