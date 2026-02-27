Llorca sitúa de 2 de Emergencias al policía que lideró la respuesta a la DANA en las pedanías en Valencia

El Gobierno valenciano ha destituido este viernes a Irene Rodríguez Rodrigo como Secretaria Autonómica de Emergencias e Interior. Esa responsabilidad pasa, a partir de ahora, a desempeñarla Fernando de las Heras Herrero, que era el comisario principal de la Policía Local de Valencia. Pero que, sobre todo, es quien lideró la emergencia tras la DANA del 29 de octubre de 2024 en las pedanías de la ciudad de Valencia. De las Heras Herrero es un profesional que cuenta con la total confianza de la alcaldesa de Valencia, la ‘popular’ María José Catalá.

Además, de esa misma Consellería sale Raúl Quílez Moraga como director de Innovación de Emergencias, a quien releva Míriam Gil Pascual. Esta última, ingeniera informática y doctora por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Se trata, además, de una experta en el desarrollo de la Inteligencia Artificial. La baja de Quílez formaba parte de los comentarios desde el pasado lunes. Este viernes, se ha formalizado.

Raúl Quílez Moraga es, también, uno de los componentes del listado de comparecientes del PSOE ante la comisión de investigación de la riada en el Congreso de los Diputados. Y de los incluidos por PP y Vox en en la relación de comparecientes de la comisión de investigación sobre este mismo asunto en las Cortes Valencianas. Quílez Moraga fue también uno de incluidos en la relación de testigos solicitados por la defensa del ex secretario técnico de Emergencias, Emilio Argüeso, en abril de 2025 para comparecer en el caso que instruye Instrucción 3 de Catarroja. Quílez había acudido a declarar recientemente en ese juzgado.

El tercer nombramiento efectuado este viernes por Consell no afecta a Emergencias, sino a Vivienda ha sido el de Trinidad Ortiz Gómez. En este caso, para ocupar la vacante que existía al frente de la Dirección General de Innovación y Transformación Urbana.

Se trata de quien hasta ahora era concejal de Gobierno del PP en Santa Pola (Alicante). En concreto, del área de Urbanismo, Infraestructuras, Territorio y Vivienda y tercera teniente de Alcalde del municipio del que está al frente la también popular Loreto Serrano. Según ha publicado el propio Ayuntamiento de Santa Pola, Trinidad Ortiz no cesará como edil en su municipio, sino que compatibilizará ambas tareas: la de directora general y concejal.