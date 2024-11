Chiva y Sueca y varias pedanías de Valencia suspenden las clases ante la llegada de una nueva DANA

Los ayuntamientos de Chiva y Sueca han decidido suspender las clases y la actividad deportiva en la población desde mañana ante la llegada de una nueva DANA, mientras el de Valencia lo ha hecho en sus pedanías del sur, muy afectadas por las riadas del 29 de octubre, que dejaron a su paso más de 220 muertos.

Chiva alude en su anuncio como razones para la suspensión de las clases y la actividad deportiva desde este miércoles «y hasta nuevo aviso» al «estado actual del municipio» y en atención a la información proporcionada por los servicios de emergencia.

Por su parte, Sueca acaba de anunciar que se establece el dispositivo especial de seguridad y vigilancia y adopta medidas preventivas, como el cierre de todos los centros educativos del municipio, las instalaciones deportivas y los parques y jardines públicos.

«Se nos alerta de que tenemos que tener mucha precaución en las zonas del centro y sur de Valencia a partir de esta noche. Vamos a seguir muy pendientes de la evolución del tiempo puesto que la situación es cambiante», ha señalado el alcalde, Julián Sáez.

En el caso de Valencia, la decisión la ha adoptado el Cecopal, el centro de coordinación operativa municipal, y supone la suspensión de las clases este miércoles en las pedanías del sur, entre las que se encuentran las afectadas por la anterior DANA, de La Torre, Castellar-Oliveral o Forn d’Alcedo, pero también en los Poblados Marítimos.

En su comunicado alude a la vigencia de la situación 2 del plan de inundaciones, a las restricciones de movilidad, al estado del alcantarillado, a los nuevos avisos meteorológicos y a los trabajos de los avisos de emergencia.

Además se pide a los voluntarios no acudir a estas zonas ante la probabilidad de lluvias, y a toda la población «extremar precauciones y evitar desplazamientos».

🚨Es recomana als voluntaris que no vagen a les pedanies afectades per la #DANA demà, dimecres 13 de novembre, on continuen treballant els serveis d’emergència.

⚠️Es recorda a la ciutadania la necessitat d’extremar precaucions i evitar desplaçaments, en la mesura del possible. pic.twitter.com/lCmS4pPMr4

