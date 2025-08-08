Giro de 180 grados para Araujo: primer capitán del Barça y titular en defensa

La vida deportiva de Ronald Araujo ha cambiado de manera radical en las últimas horas. La retirada, por parte del Barcelona, de la capitanía a Ter Stegen le coloca a él como primer capitán del equipo. De forma temporal según el club. Y la salida de Iñigo Martínez le permite dar el salto hacia la titularidad en defensa que tanto ha luchado desde su renovación.

En enero de 2025, Ronald Araujo parecía tener más de un pie y medio fuera del Barcelona. No tenía sitio en el equipo titular y el club necesitaba aligerar masa salarial para poder inscribir a Dani Olmo. Finalmente, en un giro de los acontecimientos, el central uruguayo renovó. Pero lo hizo sabiendo que si la cosa no mejoraba, se marcharía. Estaba por detrás de Iñigo y Cubarsí.

Los rumores de una posible salida de Araujo en este verano volvieron a crecer. Pero el central tuvo minutos en la gira asiática y se sintió importante. Ahora esos rumores han desaparecido de golpe con los dos acontecimientos vividos el pasado jueves con Ter Stegen e Iñigo Martínez.

Y es que la vida deportiva de Araujo ha dado un giro radical de la noche a la mañana. El pasado jueves se despertó como segundo capitán del Barça y teórico central suplente para Flick. En 24 horas todo ha cambiado. A mediodía, el Barcelona le retiró la capitanía a Ter Stegen y el central uruguayo es ahora el primer capitán del club. Estrenará brazalete el próximo domingo en la disputa del Trofeo Joan Gamper contra el Como en el Johan Cruyff. Será, además, el encargado de dar un discurso antes del partido junto a Flick dirigido a la afición.

La salida de Iñigo le abre la puerta de la titularidad

Pero hubo más cambios importantes para Araujo el pasado jueves. La bomba del mercado culé saltó por la tarde con la noticia de que Iñigo Martínez se marcha gratis al Al Nassr. El central vasco, hasta ahora, era el central titular para Hansi Flick. Un hueco que en principio será ocupado por Ronald Araujo. El defensa uruguayo da un paso importante y se posiciona para hacer pareja junto a Pau Cubarsí.

La salida de Iñigo Martínez le abre directamente la puerta hacia la titularidad. El defensa sudamericano recupera su sitio en la defensa culé. Ahora tendrá que ganárselo, ya que Christensen o Eric García en su puesto original lucharán por ese puesto que queda vacante en el Barcelona.