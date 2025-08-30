Calendario de la Champions League 2025-2026: cuándo juega el Real Madrid, Barcelona y Atlético

Sábado 30 de agosto con sabor a miércoles cualquiera de Champions. Durante la mañana de este sábado se ha conocido el calendario de Real Madrid, Barcelona y Atlético en Champions. Los blancos iniciarán su andadura el martes 16 de septiembre en el Santiago Bernabéu ante el Marsella y cerrarán la fase liga el 28 de enero contra el Benfica en Lisboa.

Uno de los platos fuertes para los madridistas, su visita a Anfield, será el 4 de noviembre en la jornada cuatro. Además, Guardiola visitará el Bernabéu con el Manchester City el 10 de diciembre en la sexta jornada. Por su parte, el Barcelona, comenzará jugando fuera de casa, tal y como había solicitado, el 18 de septiembre contra el Newcastle.

Su primer partido como local el 1 de octubre será frente al PSG. Todavía está pendiente de saber si ese partido será en el Camp Nou o en el Olímpico de Montjuic. La visita al Chelsea, uno de sus platos fueres, será el 25 de noviembre y cerrarán la fase liga en casa contra el Copenhague. El Atlético de Madrid dará el primer paso de su camino en una mítica plaza europea.

Será el 17 de septiembre a las 21:00 contra el Liverpool en Anfield, mientras que cerrarán la ronda inicial el 28 de enero a las 21:00 ante el Bodo Glimt en el Metropolitano. Por el camino habrán visitado el feudo del Arsenal, PSV y Galatasaray y habrán recibido al Inter de Milán, Eintracht Frankfurt y el Union Saint Guilloise belga.

Calendario Real Madrid Champions

16 de septiembre: Real Madrid-Marsella

30 de septiembre: Kairat Almaty-Real Madrid

22 de octubre: Real Madrid-Juventus

4 de noviembre: Liverpool-Real Madrid

26 de noviembre: Olympiacos-Real Madrid

10 de diciembre: Real Madrid-Manchester City

20 de enero: Real Madrid-Mónaco

28 de enero: Benfica-Real Madrid

Calendario Barcelona Champions

18 de septiembre: Newcastle-Barcelona

1 de octubre: Barcelona-PSG

21 de octubre: Barcelona-Olympiacos

5 de noviembre: Brujas-Barcelona

25 de noviembre: Chelsea-Barcelona

9 de diciembre: Barcelona-Frankfurt

21 de enero: Slavia de Praga-Barcelona

28 de enero: Barcelona-Copenhague

Calendario Atlético Champions