Calendario de la Champions League 2025-2026: cuándo juega el Real Madrid, Barcelona y Atlético
El equipo blanco arrancará contra el Marsella en el Bernabéu
El Barcelona hará inicia su camino a domicilio contra el Newcastle
Los rojiblancos debutan en Anfield contra el Liverpool
Sábado 30 de agosto con sabor a miércoles cualquiera de Champions. Durante la mañana de este sábado se ha conocido el calendario de Real Madrid, Barcelona y Atlético en Champions. Los blancos iniciarán su andadura el martes 16 de septiembre en el Santiago Bernabéu ante el Marsella y cerrarán la fase liga el 28 de enero contra el Benfica en Lisboa.
Uno de los platos fuertes para los madridistas, su visita a Anfield, será el 4 de noviembre en la jornada cuatro. Además, Guardiola visitará el Bernabéu con el Manchester City el 10 de diciembre en la sexta jornada. Por su parte, el Barcelona, comenzará jugando fuera de casa, tal y como había solicitado, el 18 de septiembre contra el Newcastle.
Su primer partido como local el 1 de octubre será frente al PSG. Todavía está pendiente de saber si ese partido será en el Camp Nou o en el Olímpico de Montjuic. La visita al Chelsea, uno de sus platos fueres, será el 25 de noviembre y cerrarán la fase liga en casa contra el Copenhague. El Atlético de Madrid dará el primer paso de su camino en una mítica plaza europea.
Será el 17 de septiembre a las 21:00 contra el Liverpool en Anfield, mientras que cerrarán la ronda inicial el 28 de enero a las 21:00 ante el Bodo Glimt en el Metropolitano. Por el camino habrán visitado el feudo del Arsenal, PSV y Galatasaray y habrán recibido al Inter de Milán, Eintracht Frankfurt y el Union Saint Guilloise belga.
Calendario Real Madrid Champions
- 16 de septiembre: Real Madrid-Marsella
- 30 de septiembre: Kairat Almaty-Real Madrid
- 22 de octubre: Real Madrid-Juventus
- 4 de noviembre: Liverpool-Real Madrid
- 26 de noviembre: Olympiacos-Real Madrid
- 10 de diciembre: Real Madrid-Manchester City
- 20 de enero: Real Madrid-Mónaco
- 28 de enero: Benfica-Real Madrid
Calendario Barcelona Champions
- 18 de septiembre: Newcastle-Barcelona
- 1 de octubre: Barcelona-PSG
- 21 de octubre: Barcelona-Olympiacos
- 5 de noviembre: Brujas-Barcelona
- 25 de noviembre: Chelsea-Barcelona
- 9 de diciembre: Barcelona-Frankfurt
- 21 de enero: Slavia de Praga-Barcelona
- 28 de enero: Barcelona-Copenhague
Calendario Atlético Champions
- Jornada 1: 17 de septiembre a las 21:00 contra el Liverpool a domicilio.
- Jornada 2: 30 de septiembre a las 21:00 contra el Eintracht Frankfurt en casa.
- Jornada 3: 21 de octubre a las 21:00 contra Arsenal a domicilio.
- Jornada 4: 4 de noviembre a las 21:00 contra el Union Saint-Gilloise en casa.
- Jornada 5: 26 de noviembre a las 21:00 contra el Inter de Milán en casa.
- Jornada 6: 9 de diciembre a las 21:00 contra el PSV a domicilio.
- Jornada 7: 21 de enero a las 21:00 contra la Galatasaray a domicilio.
- Jornada 8: 28 de enero a las 21:00 contra el Bodo Glimt en casa.