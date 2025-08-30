Este es el calendario del Atlético de Madrid en la Champions League
Los de Simeone ya conocen las fechas para sus partidos en la fase de liga
Inician su andadura en Anfield y jugarán todos sus partidos a las 21:00 horas
El Atlético ya conoce su hoja de ruta en esta Champions, ya conoce el calendario de sus enfrentamientos en la fase de liga 2025-26. Este viernes descubrió a sus ocho rivales en el sorteo y dos días más tarde cuándo se medirá a cada uno de ellos. El debut de los de Simeone en la Copa de Europa será el 17 de septiembre a las 21:00 contra el Liverpool en Anfield, mientras que cerrarán la ronda inicial el 28 de enero a las 21:00 ante el Bodo Glimt en el Metropolitano.
El calendario del Atlético en Champions marca que deberá recibir en el Metropolitano al Inter de Milán, Eintracht Frankfurt, Bodo Glimt y Union Saint-Gilloise, mientras que visitará plazas tan complicadas como Anfield (Liverpool), el Emirates (Arsenal), el Philips Stadion (PSV) y el infierno turco del Galatasaray. Los duelos a domicilio elevan la dificultad de la fase de liga del Atlético. Su clasificación dependerá en gran medida de lo que cosechen ante PSV y Galatasaray.
El Atlético inicia su asalto a la Copa de Europa con el objetivo primero de superar la fase de liga y luego ir eliminatoria a eliminatoria. Simeone valoró el sorteo el pasado viernes. «Siempre la Champions es muy bonita. La presentación fue maravillosa, la verdad que fue muy bonita desde lo visual, y a competir con los rivales que tenemos, que son duros, difíciles, todos importantes, y nos exigirán que demos lo mejor», aseguró.
Calendario Atlético Champions
- Jornada 1: 17 de septiembre a las 21:00 contra el Liverpool a domicilio.
- Jornada 2: 30 de septiembre a las 21:00 contra el Eintracht Frankfurt en casa.
- Jornada 3: 21 de octubre a las 21:00 contra Arsenal a domicilio.
- Jornada 4: 4 de noviembre a las 21:00 contra el Union Saint-Gilloise en casa.
- Jornada 5: 26 de noviembre a las 21:00 contra el Inter de Milán en casa.
- Jornada 6: 9 de diciembre a las 21:00 contra el PSV a domicilio.
- Jornada 7: 21 de enero a las 21:00 contra la Galatasaray a domicilio.
- Jornada 8: 28 de enero a las 21:00 contra el Bodo Glimt en casa.