Arrasate estalla contra Martínez Munuera: «¡Eso no lo pitas en la final de la Supercopa!»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, rajó de lo lindo ante los medios de comunicación tras el partido de su equipo en Vallecas contra el Rayo Vallecano después de un penalti surrealista pitado por Juan Martínez Munuera que decantó el partido a favor de los madrileños. El técnico bermellón declaró que esa pena máxima no se pitaría en la final de la Supercopa de España.

«Que quieres que te diga. Me lo decía él (Valjent), desde los 10 años lleva haciendo lo mismo. Cuando hay un centro para y se impulsa. Le toca un poquito, pero no en la cara… pero como hay contacto el VAR no entra», empezó explicando el entrenador del Mallorca totalmente incrédulo.

Luego, Arrasate explotó ante los medios de comunicación en Vallecas: «Lo que le he dicho al árbitro al descanso es que hoy a las 20:00 de la tarde ese penalti no se pita. Ni él, ni nadie. Y eso lo sabemos todos. No sé, parece que hay dos criterios».

«Yo le he dicho que hoy hay un partido a las 20:00 y si le toca arbitrar a él, ese penalti no lo pita. Seguro. Lo sabemos todos y no sé por qué hay dos criterios», repitió Arrasate revelando su conversación con Martínez Munuera y haciendo referencia a la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid.

Un penalti de Valjent sobre Lejeune en el tramo final de la primera parte en Vallecas que decantó el partido a favor del Rayo Vallecano. Lo marcó Isi Palazón y terminó ganando el equipo madrileño. Un penalti surrealista en el que el defensa local simula un contacto en la cara que no existe. Tampoco el VAR, en el que estaba Martín González, entró a revisar la acción más polémica de la jornada.