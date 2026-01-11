Arrasate pide guerreros en Vallecas

Más allá de lo de siempre en estas ruedas de prensa caracterizadas por la rutina de las preguntas y lo insustancial de las respuestas, Jagoba Arrasate, con cara de pocas bromas, ha reconocido que para competir en Vallecas necesita a once guerreros. No los tiene en toda la plantilla y si la repasamos uno a uno, tal vez nos quedemos en los dedos de una mano. Hoy a eso de la una sabremos qué es lo que entiende el técnico por el adjetivo que ha usado.

Aun así la ley no escrita pero más antigua del fútbol dice que solo con un equipo de luchadores , al contrario, de «jugones», tampoco se avanza mucho. En el equilibrio o la mezcla de ambas condiciones radica, sino la virtud, el secreto del insondable y a veces caprichoso éxito. Encomendaremos pues a razones ajenas la suerte del partido que cierra este domingo ante el Rayo Vallecano una primera vuelta tan mala como la segunda del año pasado. La continuidad no siempre es buena.

El acorazado del relámpago que cruza en rojo la camiseta que le distingue sufre las consecuencias de su supervivencia en tres competiciones: liga, Copa y Conference. Su trayectoria en el torneo de la regularidad no se proyecta en la pantalla de sus resultados, genera más de lo que convierte aunque necesita más puntos para escapar de la zona de peligro en busca de la de confort. Con Alvaro García y el comodín ofensivo De Frutos en las bandas, Isi Palazón conjuga el ritmo de la máquina en el centro del campo junto a Pedro Díaz, Oscar Valentín o Unai López, ausente, con recursos suficientes si se incorporan Fran Pérez, Gumbau o el recientemente cedido por el Atlético, Carlos Martín, hasta junio del 95 en el Alavés. Balliu o Ratiu en un lateral, Espino o Chavarría en el otro, Lejeune en el pico más alto de la columna vertebral y Batalla, un cancerbero de garantía, el desenlace de la guerra no invita al optimismo.

Un internacional para moderar la confrontación: Martínez Munera, Juan, sobre el césped y Martín González, Raúl, en la cabina VOR. El policía municipal de Benidorm no pita al Mallorca desde octubre del 2024, 0-0 ante el Athletic. Será el tercer partido con el anfitrión, sin goles ante el Real Madrid y 1-0 en San Mamés.