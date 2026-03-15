Antonelli se pasea en su primera victoria con Sainz noveno, abandono de Alonso y guerra civil en Ferrari

Kimi Antonelli logró este domingo su primera victoria en la Fórmula 1 con 19 años, el segundo más joven tras Max Verstappen, y lo hizo de paseo en una carrera del Gran Premio de China en la que el gran atractivo residió en el bonito duelo entre los Ferrari por el podio. George Russell firmó un amargo segundo puesto después de sufrir durante las 30 primeras vueltas y adelantar a Lewis Hamilton, que conservó la tercera posición, y a Charles Leclerc, cuarto.

Italia no celebraba una victoria desde GP de Malasia 2006. Antonelli recogió el testigo del mítico Giancarlo Fisichella con una actuación que, salvando una desconexión en forma de salida de pista a dos vueltas del final, mostró un piloto muy serio y capaz de aprovechar ventajas sin ponerse nervioso a su corta edad. Pole, vuelta rápida, triunfo con asombrosa comodidad… y lágrimas incontenibles dentro del coche al cruzar la meta y antes de su discurso en el micrófono de la F1: «Quería llevar a mi país a la cima y hoy lo he hecho».

El día fue a la italiana por el crecimiento de Ferrari en el Mundial 2026, regalando un gran espectáculo en una carrera marcada por el caos que acabó con el primer podio de Hamilton vestido de rojo. La locura fue un factor decisivo para que Carlos Sainz pescase en río revuelto, aupándose hasta la novena posición. El español salió decimoséptimo, pero los seis abandonos delante de él (fueron siete en total) le catapultaron y su habilidad para sacar todo el ritmo de un Williams en horas bajas le dio ese plus para agarrar los primeros puntos de la temporada.

También su resistencia para resistir a Franco Colapinto, décimo, durante las últimas vueltas con un monoplaza claramente inferior al Alpine que además había degradado casi por completo las gomas duras. Oliver Bearman, Pierre Gasly, Liam Lawson, Isack Hadjar, por delante del madrileño, colorearon un top 10 que cerró el argentino. Verstappen abandonó a falta de nueve giros y Red Bull confirma un inicio preocupante con dos retiradas por fallos en su motor en Melbourne y Shanghái.

Segundo abandono de Alonso

Una zona aún inalcanzable para Fernando Alonso, que firmó otra salida espectacular como en Australia con la que se elevó al noveno puesto. Tardó pocos segundos en ir cayendo y, al paso de las vueltas, se situó último de los 17 supervivientes que había en ese momento. En la 35 Aston Martin levantó la mano y volvió a abandonar por culpa de las dichosas vibraciones del motor Honda. Por suerte, habrá parón de una semana hasta Japón…

El GP de China rindió su particular tributo a la noche de los Premios Óscar con una mañana ajetreada en la que ocurrió todo a la vez en todas partes, como el título de la estrambótica película ganadora de 2023. El descontrol se adueñó de la carrera durante la previa y se alargó hasta la salida. Cuatro pilotos no formaron parte de ella y dos fueron los de McLaren.

Desastre del vigente campeón del mundo, que no pudo sacar a pista ni a Lando Norris ni a Oscar Piastri, ganador de la pasada edición y que venía de perderse Australia. No ha corrido aún en este campeonato. Gabriel Bortoleto no salió con el Audi ni tampoco Alex Albon por un problema hidráulico en el Williams. La parrilla se vació y Ferrari, sin la mancha papaya detrás, se lanzó a por Mercedes.

Hamilton se puso primero tras la salida y Leclerc segundo, pero a ambos le duró un suspiro la alegría. El monegasco cayó rápidamente ante Antonelli y Russell y éstos, en cuanto se abrió el modo adelantamiento, bajaron al heptacampeón del mundo a su tercera posición de salida. Alonso llegó a estar noveno tras un comienzo en el que Verstappen volvía a quedarse clavado y así obligado a otra remontada.

Gran salida de Ferrari… y guerra civil

Sainz también remontó, pero se iba a topar con la mala suerte al parar en boxes justo antes del quinto abandono de la jornada, el primero en pista. El motor del Aston Martin de Lance Stroll dijo basta y en ese momento el madrileño, y también Verstappen, ya habían realizado la parada.

La reagrupación fue caótica y el vencedor fue Hamilton, que en la relanzada aprovechó un duelo impropio de la zona alta entre Colapinto y Esteban Ocon para meter tres coches de distancia con Russell. Uno de ellos era Leclerc, nuevamente tercero. El ritmo bajó apenas dos vueltas en las que la carrera se estabilizó antes de volver a la acción.

Leclerc pidió permiso y Ferrari le dio luz verde para adelantar a Hamilton. Se lo tuvo que currar y, cuando lo hizo, Russell ya se les había echado encima. El monegasco salió vencedor de un intercambio de golpes brutal en el que la batería lo significaba todo, pero calmadas las aguas, el de Mercedes se las apañó para superar a uno y a otro.

En la vuelta 30, Russell recuperaba la segunda posición y desde entonces su meta era recortar el máximo tiempo posible a un Antonelli que ya se había escapado a más de siete segundos de distancia. La guerra civil en Ferrari no tenía fin. Hamilton volvió a adelantar a Leclerc aprovechando un error del monegasco y éste no se rindió.

Antonelli, paseo de lágrimas

Lo de los pilotos de Ferrari era, siguiendo con la referencia cinematográfica, una batalla tras otra. Desde el muro le dejaron competir y, más allá de la lucha apasionante por el podio, algo que justificó el hecho de madrugar un domingo para los espectadores, sirvió a ambos como un máster intensivo de lo que es esta nueva F1.