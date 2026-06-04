Escándalo en Valencia: un equipo juvenil celebra la Liga con un show erótico de strippers

La celebración del título de Liga conseguido por el equipo juvenil del FB Bonrepós i Mirambell de Valencia ha terminado convirtiéndose en una de las mayores polémicas recientes del fútbol base de la provincia. Lo que debía ser una fiesta para conmemorar una exitosa temporada deportiva acabó derivando en un escándalo que ha provocado dimisiones, investigaciones internas e incluso la intervención de las autoridades municipales.

Los hechos salieron a la luz después de que varios medios informaran de que durante una cena organizada para festejar el campeonato se contrató un espectáculo erótico con strippers en el propio polideportivo municipal donde se desarrolló la celebración. La situación ha generado una enorme polémica e indignación debido a que entre los asistentes se encontraban jugadores menores de edad, además de familiares y miembros del cuerpo técnico.

Según las informaciones publicadas por distintos medios valencianos, la celebración tuvo lugar a mediados de mayo tras la conquista del campeonato por parte del conjunto juvenil. La cena había sido autorizada por el Ayuntamiento de Bonrepós i Mirambell para que jugadores, entrenadores y familiares compartieran un día juntos. Sin embargo, lo que no estaba autorizado era la realización de un espectáculo de carácter erótico. Diversas fuentes apuntan a que la contratación de las strippers fue promovida por responsables vinculados a la directiva del equipo y a la organización de la fiesta, convirtiendo una celebración deportiva en un evento completamente alejado de los valores que habitualmente se asocian al deporte formativo.

Enorme polémica en Valencia

Al parecer, la aparición de las bailarinas sorprendió a muchos de los asistentes. Algunos mostraron inmediatamente su rechazo a la situación, especialmente por la presencia de futbolistas de entre 16 y 17 años. Según varias versiones recogidas por los medios, hubo jugadores y familiares que decidieron abandonar el recinto al considerar inapropiado el espectáculo erótico. La polémica aumentó todavía más cuando comenzaron a circular imágenes y testimonios sobre lo ocurrido, provocando una fuerte reacción tanto en el municipio como dentro del propio club.

La indignación se ha extendido rápidamente por las redes sociales y en el fútbol base valenciano. El asunto ha ido tan lejos que el Ayuntamiento de Bonrepós i Mirambell anunció la apertura de actuaciones para esclarecer lo sucedido. La alcaldesa, Raquel Ramiro, manifestó públicamente su malestar por el uso de unas instalaciones municipales para desarrollar una actividad que no había sido comunicada ni autorizada. El consistorio comenzó a recopilar información con el objetivo de trasladar el caso a la Fiscalía y estudiar posibles responsabilidades, especialmente por la participación de menores.

Por su parte, el FB Bonrepós i Mirambell de Valencia emitió un comunicado oficial en el que aseguró no haber autorizado ni tenido conocimiento previo de la contratación de las strippers. La entidad calificó lo ocurrido como una actuación incompatible con los valores educativos, deportivos y de respeto que deben regir cualquier actividad relacionada con menores. Además, anunció la apertura de una investigación interna para determinar quién organizó o permitió el espectáculo.