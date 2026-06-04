Colas en Decathlon a partir de hoy, 4 de junio, por las camisetas de la selección española para el Mundial 2026

Las colas que se esperan desde hoy 4 de junio en numerosas tiendas Decathlon de España tienen una explicación clara. Se trata de la llegada de las nuevas camisetas de la selección española para el Mundial 2026. La cadena deportiva ha puesto a la venta una amplia colección de productos oficiales y de aficionado que está despertando un enorme interés entre los seguidores de La Roja. Uno de los aspectos que más está llamando la atención es la variedad de modelos disponibles, con precios que van desde los 9,99 euros hasta los 99,99 euros, permitiendo que cualquier aficionado pueda encontrar una opción adaptada a su presupuesto.

Entre las prendas más destacadas se encuentra la nueva camiseta oficial de la primera equipación de Adidas para adultos, con un precio de 99,99 euros. Se trata del modelo más exclusivo de la colección, caracterizado por un diseño en rojo intenso con mangas azul marino y finas líneas verticales inspiradas en elementos tradicionales del fútbol español. Esta es la camiseta que más se aproxima a la utilizada por los jugadores durante los partidos oficiales y está dirigida a los aficionados más exigentes que buscan vestir exactamente la misma equipación que lucirán las estrellas de la selección durante el Mundial.

Para los que buscan una alternativa oficial más asequible, Adidas también comercializa la camiseta España Fan de la primera equipación. En las imágenes aparecen tanto la versión para adultos, con un precio de 59,99 euros, como la versión infantil, disponible por 49,99 euros. Ambas mantienen los colores tradicionales de la selección española, combinando el rojo predominante con detalles en azul marino y toques amarillos inspirados en la bandera nacional. Estos modelos están llamados a convertirse en algunos de los más vendidos de la campaña por ofrecer el sello oficial de Adidas a un precio más accesible que la camiseta profesional.

Decathlon y las opciones más económicas

Sin embargo, el auténtico fenómeno de ventas podría llegar de la mano de Kipsta. La marca propia de Decathlon ha lanzado sus camisetas de aficionado de España para 2026 a tan solo 9,99 euros, tanto en versión para adultos como para niños. Estas prendas, disponibles en numerosos colores y tallas, presentan un diseño sencillo pero muy reconocible, con el nombre de España en la parte frontal y detalles inspirados en la selección nacional. Su relación calidad-precio las convierte en una de las opciones más atractivas para familias, grupos de amigos y aficionados que quieren apoyar a La Roja sin realizar una gran inversión.

Además de las camisetas, la colección incluye otros productos temáticos como el balón oficial inspirado en España 2026, también comercializado por Kipsta por 9,99 euros. Este balón combina los colores rojo, amarillo, blanco y negro y se ha convertido en un complemento muy demandado por quienes quieren completar su experiencia mundialista más allá de la equipación. La presencia de artículos para niños, adultos y diferentes niveles de presupuesto explica en gran medida el interés que está generando esta colección y las largas colas que muchos establecimientos esperan registrar durante los próximos días.