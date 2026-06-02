Va a haber colas en Decathlon por las sandalias de montaña que son mejores que las Skechers: para pies anchos y resistentes al agua

Encontrar unas sandalias cómodas para el verano no siempre es tan fácil como parece, especialmente para las mujeres que tienen los pies anchos y terminan sufriendo rozaduras después de unas horas caminando. Por eso, cada vez más compradoras están poniendo el foco en un modelo de Decathlon que reúne todo lo que se busca cuando llegan las altas temperaturas: comodidad, buen ajuste, resistencia al agua y un precio difícil de superar. Hablamos de las sandalias de montaña Quechua NH100, un diseño pensado para caminar con total comodidad durante el verano y que está ganando popularidad entre las que quieren olvidarse de las molestias sin gastar una fortuna.

Mientras muchas mujeres siguen apostando por marcas conocidas como Skechers cuando buscan un calzado cómodo para el día a día, Decathlon tiene una alternativa que está revolucionando el sector. Estas sandalias destacan por ofrecer una pisada agradable desde el primer momento gracias a su plantilla acolchada y a una estructura diseñada para sujetar bien el pie sin apretarlo. Precisamente ahí está una de sus grandes ventajas, ya que cuentan con varias tiras ajustables que permiten adaptarlas fácilmente a cada pie. Esto resulta especialmente interesante para las que suelen tener problemas para encontrar sandalias cómodas porque los modelos convencionales les quedan demasiado estrechos.

Con la llegada de las vacaciones, los paseos por la playa, las rutas junto al mar o las escapadas a la montaña se multiplican y muchas buscan un calzado que les sirva para todo el día. Estas sandalias Quechua NH100 de Decathlon responden perfectamente a esa necesidad. Están preparadas para mojarse sin problema, tanto en agua dulce como en agua salada, y además se secan rápidamente. Esto significa que se pueden llevar durante una jornada de turismo, para caminar por un paseo marítimo o incluso para cruzar zonas húmedas sin preocuparse por estropearlas.

La sandalias perfectas de Decathlon

Otro aspecto que está convenciendo a muchas compradoras es su ligereza. Cuando se pasan horas caminando, cualquier gramo de más acaba notándose, especialmente durante los días más calurosos del verano. En este caso, su diseño ligero ayuda a que el pie se sienta más descansado incluso después de largos paseos. A eso se suma una suela que ofrece buen agarre en diferentes superficies, algo importante para caminar con mayor seguridad en zonas de tierra, caminos de piedra o suelos ligeramente mojados.

Pero si hay algo que realmente está impulsando el éxito de estas sandalias es su relación entre calidad y precio. En un momento en el que muchas marcas venden modelos similares por cantidades mucho más elevadas, Decathlon vuelve a demostrar que es posible encontrar opciones cómodas y resistentes sin hacer un gran desembolso, pues están rebajadas a 13,99 euros (ntes 14,99€). Este equilibrio entre precio asequible y buenas prestaciones está haciendo que numerosas mujeres las añadan a su lista de compras para el verano. Son cómodas, se adaptan bien a pies anchos, pueden mojarse sin problema y permiten caminar durante horas sin las molestias habituales de otros modelos, y todo ello por menos de 15 euros…