Una rival del hermano de Sánchez denuncia que «no hubo igualdad de oportunidades» en el proceso

Cristina de Frutos, una de las aspirantes a la plaza que, finalmente, fue adjudicada a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha denunciado este martes, durante el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz, que en el proceso «no existió igualdad» y que «no se mostró interés» por su candidatura durante la entrevista. La aspirante ha calificado el proceso de «discriminatorio».

«Sentí que el tribunal no me escuchaba», ha manifestado, sobre los cargos de la Diputación de Badajoz que realizaron las entrevistas. La suya, ha afirmado, apenas duró 15 minutos y nadie le hizo preguntas.

Antes que De Frutos ha declarado Ángel Seco, técnico del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz y, según la investigación, colaborador de David Sánchez en el programa Ópera Joven.

Seco ha manifestado que no tenía un trato diario con Sánchez, a pesar de que varios correos sugieren que se implicaba particularmente en sus proyectos.

Igualmente, y como ya hicieran otros testigos, ha asegurado desconocer la existencia de la Oficina de Artes Escénicas que, supuestamente, dirigía el hermano del presidente socialista.

(En ampliación)