Va a haber colas kilométricas para conseguir la hamburguesa que se ha comido Michael Jordan en Madrid: con cebolla frita, mantequilla ahumada y chiles coreanos

Una de las estrellas atraídas a Madrid por el cantante Bad Bunny ha sido la leyenda del baloncesto Michael Jordan. El ex jugador de la NBA fue visto el pasado lunes saliendo de una hamburguesería gourmet del centro de Madrid en el barrio de Salamanca. La presencia de Jordan no ha pasado desapercibida por los clientes y trabajadores del local.

La hamburguesería La Bistroteca ha sido la encargada de acoger a la estrella estadounidense en su visita a Madrid. Hamburguesería que gano el premio en 2021 a la mejor hamburguesería Gourmet. Jordan se dejo ver en un local público sin miedo a ser reconocido pero con su habitual seguridad, y su llegada y recogida en furgoneta negra.

El establecimiento dejo caer en redes sociales que la hamburguesa elegida por el exjugador fue la BISTROEMMY. La hamburguesa BISTROEMMY queso cheddar de 12 meses, bacon ahumado crujiente, cebolla frita y salsa Emmy elaborada con mantequilla ahumada y chiles coreanos en pan brioche. La hamburguesa tiene un coste de 15,50 euros siendo una de las más baratas.

La hamburguesería, que cumplió este año su décimo aniversario este año, fue fundada por Vanessa San José y Alexandra Galvis. El local esta basado en una elaboración de carne de propia elaboración más selecta de Discarlux, de 100% carne gallega madurada, donde las acompañan pan artesano de su obrador, hecho a partir de masa madre. La hamburguesa siempre viene acompañada de patatas fritas caseras o ensalada.

Cuentan con más de once variedades de hamburguesas, donde hay que tener en cuenta dos de ellas a parte de la Bistroemmy probada por el ex de los Bulls, que fueron las que dieron al restaurante el logro de mejores hamburguesa gourmet de España en 2021:

LA PALMA , hecha en base de mojón picón, chutney de piña y bacon, queso Edam fundido y queso ‘Isla Corazón’ rallado en mesa, ambos de la palma en un pan brioche.

, hecha en base de mojón picón, chutney de piña y bacon, queso Edam fundido y queso ‘Isla Corazón’ rallado en mesa, ambos de la palma en un pan brioche. LA WELLINGTON, con base de mostaza de Dijon, duxelle de champiñón, chalota, foie, papada ibérica madurada de joselito y cebolla confitada en un pan brioche de malta.