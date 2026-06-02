La mayor parte del empleo que se está creando en España es a través de contratos temporales, según lo publicado este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En concreto, los datos de paro de mayo reflejan que el 56,8% de la contratación suscrita en el quinto mes del año fue temporal, con un total de 751.658. Además, también se refleja una ralentización en la creación de puestos de trabajo.

En ese sentido, la contratación cayó en mayo un 0,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta los 1.323.719 contratos. De ellos, 572.061 fueron contratos indefinidos.

De esta forma, tan sólo el 43,2% de todos los contratos realizados en mayo fueron indefinidos. Es decir, la creación de empleo de la que presume el Gobierno de Pedro Sánchez se está basando en la precariedad y en la temporalidad.

Dentro de los indefinidos, en mayo se realizaron 234.774 contratos a tiempo completo, un 5% más que igual mes del año anterior; 135.409 a tiempo parcial (+9,1%) y 201.878 fijos discontinuos (-1,5%).

Los contratos temporales

De todos los contratos suscritos en mayo, 751.658 fueron contratos temporales, un 3,2% menos que en igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 56,8% del total de la contratación efectuada en el quinto mes del ejercicio 2026.

En los cinco primeros meses del año se han efectuado más de 6,17 millones de contratos, cifra un 3,8% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 2,67 millones han sido contratos fijos (+4,3%) y 3,44 millones, temporales (+1,7%).

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el pasado mes de abril (último dato disponible) la cifra de 2.040,9 millones de euros, un 5% más que en igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.168,3 euros en el cuarto mes del año, un 2% más que en abril del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de abril fue de 1.028,6 euros, lo que supone un aumento de 25,8 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,6%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.779.989 personas, cifra un 2,7% superior a la del mismo mes de 2025. La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 73,76%, se situó en abril de 2026 en el 80,90%, la más elevada en un mes de abril de toda la serie.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este martes las cifras de desempleo de mayo y la estadística de prestaciones de abril.