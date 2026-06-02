El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha alertado de que «es cuestión de tiempo» que el corte del estrecho de Ormuz afecte al precio del gas en España.

Lo ha dicho este martes durante su participación en la 41 Reunión Círculo de Economía que se celebra desde el lunes hasta el miércoles en el Palacio de Congresos de Cataluña, en una mesa redonda junto al presidente de Repsol, Antonio Brufau.

Reynés ha explicado que España tiene una mejor situación que el resto de países europeos, ya que el 35% del gas que recibe llega desde Argelia a través del gaseoducto y por la capacidad de regasificación de gas natural licuado (GNL) que tiene.

Sin embargo, será inevitable que haya un impacto cuando la oferta mundial se reequilibre para dar respuesta a la demanda asiática: «España puede ser el último, pero no puede escaparse».

Ha afirmado que las reservas estratégicas de gas están en su momento más bajo de los últimos años y ha lamentado la poca interconexión entre países europeos.

Europa falla con la descarbonización

Preguntado sobre el proceso de descarbonización, Reynés ha apuntado a la paradoja de que Europa está reduciendo sus emisiones pero las emisiones mundiales están aumentando.

Ha dicho que este incremento se debe, en parte, a la necesidad de transportar hacia Europa aquellos bienes que ya no se fabrican en el continente.

Por otro lado, el presidente de Naturgy ha explicado que Europa se ha equivocado centrándose en la descarbonización y no contextualizándola con la competitividad de la industria o que los bienes sean asequibles para las familias.

«En algún momento tenemos que poner en equilibrio los tres objetivos y no primar uno sobre el otro, o si lo hacemos, explicarlo antes», ha dicho.