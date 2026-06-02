Telecinco ya tiene sustituto para ‘El tiempo justo’ durante el verano: Ion Aramendi es el elegido

Telecinco sigue con sus cambios de cara a la temporada veraniega y anuncia un nuevo programa para sus tardes. El tiempo justo era el único que hasta ahora se iba a mantener en emisión durante las vacaciones de Joaquín Prat, su presentador, pero la cadena ha tomado una decisión de última hora. Su hueco será cubierto por El verano se mueve, programa adaptado a los contenidos y a la temática veraniega, que será presentado por Ion Aramendi, una de las grandes estrellas del grupo audiovisual. El comunicador vasco saltó a la fama gracias a su labor como reportero en Sálvame y tras triunfar en TVE, regresó a Mediaset, pero esta vez como presentador. Tras el final de Supervivientes, tendrá un nuevo reto regresando a las tardes con un formato diario, aunque alejado de Reacción en cadena, su último proyecto en ese horario.

Tal y como indica el grupo audiovisual, este nuevo programa estará a cargo de Unicorn Content, productora que ya se encarga de El tiempo justo, El programa de Ana Rosa, Vamos a ver y La mirada crítica. Por lo tanto, aunque habrá cambio de presentador y de secciones, todo apunta a que seguirá llevando el ADN de la actual Telecinco y será reconocible para los espectadores habituales de la cadena de Fuencarral. Según la nota de prensa, se trata de un programa «viajero», aunque no se han dado más detalles. El programa se emitirá en directo desde un punto clave de la geografía española una vez a la semana, acercando la televisión a la calle.

Mediaset apuesta por el verano en su programación

Se trata de un movimiento que es de agradecer por parte de Telecinco, puesto que la época en la que las parrillas de verano se llenaban de nuevos espacios adaptados a los horarios y a las vacaciones han desaparecido casi por completo. Salvo la excepción de El Grand Prix del Verano, el resto de propuestas suele ser mantener los programas habituales de la temporada, pero con presentadores y colaboradores que sustituyen las vacaciones de los titulares, pero sin grandes cambios.

Así quedan las tardes de Telecinco para el verano de 2026

Este nuevo espacio se suma a otros dos que ya se habían anunciado anteriormente para las tardes de lunes a viernes. Carlos Lozano tomará las riendas después de los informativos con Amor o lo que surja, un programa para encontrar pareja que se encargará del primer tramo de la tarde. Después llegará el ya mencionado El verano se mueve, que podría estar centrado en la actualidad y los sucesos.

El corazón también tiene hueco en las tardes veraniegas de Mediaset con la versión diaria de ¡De Viernes!, que repasará la actualidad de los famosos de nuestro país con Bea Archidona y Santi Acosta a los mandos. El que no se marcha de vacaciones es ¡Allá tú!, que tras la llegada de Juanra Bonet a la franja de las 20 h sigue marcando grandes datos y supera el 10 % de cuota. Pese a que sigue lejos de Pasapalabra, no ha parado de crecer desde su estreno y ya piensa que luchar por la segunda plaza en audiencias de la franja, que ahora mismo es para La 1.

El orden de los programas de las tardes de Telecinco:

‘Amor o lo que surja’, con Carlos Lozano

‘El verano se mueve’, con Ion Aramendi

‘De lunes a viernes’ (‘¡De Viernes!’), con Santi Acosta y Bea Archidona

‘¡Allá tú!’, con Juanra Bonet

A estas novedades hay que sumar el regreso de Paz Padilla, esta vez a las tardes del fin de semana. La humorista, escritora y actriz recupera su faceta de presentadora, esta vez con El show de Paz, un programa que llenará las primeras horas de la tarde de los sábados y domingos y será el telonero de Fiesta.