Quién es Carlos Lozano: su edad, su pareja, su hija y dónde vive actualmente

El pasado jueves, 8 de enero, los espectadores de Telecinco fueron testigos del esperado inicio de GH DÚO. El popular reality se ha convertido en uno de los imprescindibles de Mediaset España. Y es que, cada año, son más los espectadores que quieren ver a los conocidos rostros de la industria del entretenimiento ponerse a prueba en su convivencia conjunta. Una aventura donde Carlos Lozano se ha convertido en uno de los grandes fichajes. Y es que, el popular presentador de televisión ha vuelto pisando fuerte a la pequeña pantalla tras años de ausencia. «Esta vez vengo para ganar», exclamó.

A Lozano no le resulta extraño el formato del grupo de comunicación, ya que fue concursante de Gran Hermano VIP en 2016. Un concurso que no ganó, pero donde rozó la gloria. Su compañera en esta aventura es Cristina Piaget, con quien tendrá que tener una buena relación. Por ello, y teniendo en cuenta este gran estreno, realizamos un repaso por el lado más personal y por el más profesional de Carlos Lozano.

Su carrera profesional

Nacido el 27 de noviembre de 1962 en Madrid, Carlos Lozano Hidalgo es un presentador, modelo y actor que ha adquirido un gran reconocimiento a lo largo de los años. Durante su juventud, desfiló para grandes marcas y en pasarelas de ciudades muy importantes de la industria de la moda. Pero, en 1994 se inició como actor en obras de teatro.

En 1996 se convirtió en el presentador de La ruleta de la suerte, programa de Telecinco por aquel entonces. Un primer proyecto que le abrió las puertas como presentador a grandes formatos. De hecho, en su currículum figuran formatos como Con T de tarde, El precio justo, Eurocanción, Operación Triunfo, Granjero busca esposa, Sálvame Sandía y Reyes y estrellas, entre muchos otros.

Como comentábamos en líneas anteriores, Carlos Lozano también ha forjado una carera en la industria interpretativa. En la gran pantalla ha colaborado en películas como Perro rabioso 2, Todo sobre mi madre, Marujas asesinas, Pata negra y Operación Patakón. En la pequeña pantalla, ha formado parte del elenco de Ada Madrina y Avenida Perú. Como concursante de televisión, ha participado en formatos como Gran Hermano VIP 2016 y, ahora, GH DÚO 4.

Su lado más personal

En redes sociales, Carlos Lozano intenta mantenerse activo y estar presenta para su público. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 39.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus vivencias y viajes.

Por otro lado, a nivel sentimental, el presentador conoció a Mónica Hoyos en 1999, cuando trabajaba en El precio justo. Un romance que perdura durante un par de años y del que nace su única hija, Luna, en el 2004. Pero, la pareja decide separarse en el 2007. Tras ello, la pareja que presenta públicamente es Míriam Saavedra, con quien está hasta el 2019. Durante los últimos años, el presentador ha optado por vivir una vida tranquila y alejada de la ciudad. Por ello, en varias ocasiones ha indicado que vive en la Sierra norte de Madrid, llegando a citar el pueblo, llamado El Berrueco.