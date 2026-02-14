Ni en febrero ni en septiembre: ésta es la fecha en la que acabarán las obras del Metro de Bernabéu

Las obras de remodelación de la estación de Metro de Bernabéu, que comenzaron a principios de 2024, entran en una nueva fase. Tras meses de restricciones de tráfico en el paseo de la Castellana, el Ayuntamiento y el Gobierno regional contaban con poder retirar la maquinaria pesada y las vallas del tronco central del paseo a finales de enero. Sin embargo, las fuertes lluvias en la capital obligaron a retrasar los planes.

La actuación, que cuenta con una inversión de 66 millones de euros, forma parte de uno de los proyectos más ambiciosos de modernización del suburbano en los últimos años. El objetivo es estrenar una estación completamente renovada en 2027, coincidiendo con el 80º aniversario del estadio madridista y los 125 años de historia del Real Madrid.

Obras del Metro de Bernabéu

«Gracias a su rediseño completo, los pasillos serán sustituidos por un gran vestíbulo, desde el cual se visualizarán los niveles intermedios y los propios andenes respondiendo más eficazmente al tránsito de viajeros, especialmente alto en los días de espectáculo. Además, se prevé que la decoración de este espacio esté relacionada con la historia del club.

Dentro del compromiso de accesibilidad e inclusión del suburbano, la estación será completamente accesible al incluir la instalación de 12 nuevos ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas. Una vez entre en funcionamiento, será una de las más modernas de la red, ya que está previsto la renovación de los acabados arquitectónicos y la incorporación de todos los avances tecnológicos, como los tornos de entrada 4.0 y las máquinas de venta de títulos de última generación, que mejorarán la calidad del servicio y la experiencia de los viajeros», detalla la Comunidad de Madrid.

Según ha confirmado la empresa pública a 20minutos, el momento en el que se desocupará la calzada se sitúa en una fecha por determinar dentro de la segunda quincena de febrero. Sin embargo, el desalojo será parcial, ya que los trabajos de remodelación requieren que se mantenga ocupado un espacio en la vía de servicio del paseo de la Castellana para la salida y entrada de camiones.

La inauguración de la futura estación de metro, que se llamará «Bernabéu», está prevista para la primavera de 2027, coincidiendo con dos momentos muy importantes para el Real Madrid: su 125 aniversario como club y el 80 cumpleaños de su estadio actual.

La futura estación mantendrá dos de los antiguos accesos y contará con otros dos nuevos: uno situado casi en el centro del estadio y otro en el bulevar del lado de Torre Europa, en el flanco impar de la Castellana. Un gran vestíbulo recibirá a los viajeros, que nada más acceder a la estación podrán ver todos los andenes, y, por ende, los trenes que lleguen o salgan a esta parada de la línea 10.

La reforma responde a la enorme concentración de viajeros que se produce en días de partido o grandes eventos. En 2024, la estación superó los cuatro millones de usuarios, alcanzando picos de más de 34.000 pasajeros en jornadas deportivas. Tras las obras de remodelación, el gran vestíbulo central facilitará la distribución del público para evitar cuellos de botella. Además, el diseño interior incorporará elementos visuales relacionados con la historia del club blanco.

La estación abrió originalmente el 10 de junio de 1982 bajo el nombre de «Lima», en referencia a la plaza cercana. En 1998 adoptó la denominación Metro de Santiago Bernabéu, y en 2027 iniciará una nueva etapa con una identidad renovada.

Nueva estación en la Línea 10

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en diciembre de 2025 que el Gobierno regional comenzará los trámites para construir una nueva estación de Metro en superficie de la Línea 10 (Puerta del Sur-Hospital Infanta Sofía), para prestar servicio al desarrollo urbanístico de la Operación Campamento.

La Línea 10 incorporará así una nueva parada en superficie, situada entre las de Colonia Jardín y Aviación Española, elevando a 32 el número total de estaciones de la línea: Alonso Martínez, Tribunal, Plaza de España, Príncipe Pío, Lago, Batán, Casa de Campo, Colonia Jardín, Aviación Española, Cuatro Vientos, Puerta del Sur, Joaquín Vilumbrales, Plaza de Castilla, Cuzco, Santiago Bernabéu, Nuevos Ministerios, Gregorio Marañón, Begoña, Fuencarral, Tres Olivos, Montecarmelo, Las Tablas, Ronda de la Comunicación, La Granja, La Moraleja, Marqués de la Valdavia, Manuel de Falla, Baunatal, Reyes Católicos y Hospital Infanta Sofía.

Récord de viajeros en 2025

La Comunidad de Madrid ha batido en 2025 el récord histórico de usuarios de Metro con un total de 736.874.012, lo que supone un incremento del 3% respecto al año anterior, cuando se registraron 715.208.882 viajes. Por líneas, la 1 ha sido la más utilizada durante 2025, con 112.655.133 entradas. En segundo lugar, se sitúa la línea 10, con más de 91,6 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 9,27% interanual. Le siguen, la L3, con cerca de 83 millones de usuarios y un crecimiento del 10,3%, y la L5, con 82,5 millones y un aumento del 6,7%.

Como es habitual, la estación de Sol es la que ha recibido más afluencia con 21.958.808 viajeros lo que supone un récord anual para este espacio.