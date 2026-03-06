Estados Unidos ha revelado a última hora de esta noche de viernes algunas de las cifras de la primera semana de la guerra en Oriente Medio. Según los datos hechos públicos por el Mando Central de EEUU (CentCom), bajo la operación Furia Épica se han destruido más de 3.000 objetivos en Irán, entre ellos 43 barcos de la Marina del país persa.

Los tipos de objetivos destruidos en Irán que enumera el Mando Central de EEUU son los siguientes:

Centros de Mando y Control

Cuarteles Generales Conjuntos del IRGC

Cuarteles Generales de las Fuerzas Aeroespaciales del IRGC

Sistemas de Defensa Aérea Integrados

Sitios de Misiles Balísticos

Buques de la Armada Iraní

Submarinos de la Armada Iraní

Sitios de Misiles Antibuque

Capacidades de Comunicaciones Militares

El CentCom de EEUU ha confirmado haber hundido o dañado 43 buques de guerra iraníes, incluyendo fragatas Moudge-class como la IRIS Dena, corbetas Jamaran-class, buques Soleimani-class y otros).

No queda «ningún buque iraní en operaciones» en el Golfo Pérsico, Estrecho de Ormuz ni Golfo de Omán, según las declaraciones del almirante Brad Cooper. El presidente de EEUU, Donald Trump mencionó nueve buques hundidos y la destrucción del cuartel naval principal de Irán en Bandar Abbas en los primeros días.

EEUU asegura que ha logrado el dominio aéreo total sobre Irán. Se han empleado portaaviones (como USS Abraham Lincoln y Gerald R. Ford), bombarderos B-2, B-1, B-52, cazas F-22, F-35, F-16, F/A-18, aviones de guerra electrónica EA-18G, submarinos y sistemas como Patriot y THAAD.

Por otra parte, EEUU ha confirmado las primeras bajas: al menos 6 militares estadounidenses han muerto (incluyendo varios en un ataque con dron a una base en Kuwait) y varios heridos en los primeros días.