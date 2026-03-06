La embajadora de Israel avisa a Sánchez: «Algunos olvidan que nuestra tecnología defiende a los españoles»

Dana Erlich, embajadora en funciones de Israel en España, ha cargado duramente contra la postura de Pedro Sánchez, que se ha posicionado a favor de la dictadura de los ayatolás en Irán, y ha llamado a retomar las relaciones, recordando que «la tecnología israelí defiende a los españoles».

«Para nosotros es importante seguir trabajando porque no queremos dejar a los ciudadanos españoles sin defensa», ha dicho, haciendo referencia —entre otras cosas— al escándalo de las pulseras antimaltrato. Y es que, hace meses, OKDIARIO destapó que el Gobierno cambió estos dispositivos, que resultaron defectuosos, porque a Igualdad «le jodía mucho» que fueran israelíes.

«Yo no quiero escuchar que las ciudadanas españolas están en peligro porque alguien decidió que es mejor comprar una tecnología inferior (con las pulseras antimaltrato) para boicotear a Israel. Ese odio, ese boicot, afecta también a los españoles y les pone en peligro», ha dicho al respecto.

Preguntada sobre si Israel se puede defender sin España, ha dicho que, pese a que «la necesidad» les ha «forzado a desarrollar tecnología», sí pueden defenderse «sin España» porque tienen la colaboración de otros países. «Todos estamos en esta lucha juntos», ha sentenciado.

Sánchez «cruza el antisemitismo»

En esta entrevista, la embajadora ha criticado que el discurso del Ejecutivo español «cruza la línea del antisemitismo» porque «está enfocado en el odio a Israel y todo lo que tiene que ver con él».

«Hay que mejorar las colaboraciones que tenemos con España. Vemos a diferentes representantes oficiales con un relato que nos preocupa y que está impactando en las comunidades judías», ha indicado antes de señalar que «hay ciudadanos españoles que tienen miedo a salir a la calle e identificarse como judíos».

Así las cosas, le ha recordado a Pedro Sánchez que su «responsabilidad como presidente del Gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos». «Me sorprende que haya personas que promuevan odio y violencia y se les dé un espacio público y político», ha reconocido antes de manifestar: «No veo que esos partidos de izquierda nieguen otras identidades como sí hacen con el pueblo judío».

Dana Erlich también ha hecho referencia a la postura del jefe del Ejecutivo español con el Estado palestino y le ha instado a que revise su discurso porque «Hamás y el régimen de Irán le están dando las gracias». Y es que, al igual que ha hecho ahora con el ataque a la dictadura de los ayatolás, Pedro Sánchez también se posicionó contra Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023, acusándole de perpetrar «un genocidio en Gaza».

Mientras, Pedro Sánchez no cesa en sus ataques contra Israel, los últimos a cuenta del Líbano. Precisamente, a esto también se ha referido la embajadora en funciones, preguntándose «cómo puede condenar lo que ocurre en el Líbano sin hablar de Hezbolá».

«Acabo de hablar con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, sobre la grave situación en Beirut y el resto del país. El pueblo libanés puede contar con nuestro apoyo total y asistencia humanitaria a los miles de desplazados», escribió en un mensaje en su cuenta de X.

La postura del presidente del Gobierno ya le ha costado varias críticas por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu y serias advertencias del presidente estadounidense. En los últimos días, Donald Trump ha amenazado con cortar «todas las relaciones comerciales con España» porque Pedro Sánchez «es un aliado terrible».