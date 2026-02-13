Trump manda el mayor portaaviones del mundo a Oriente Medio: «Lo necesitaremos si no hay acuerdo con Irán»

El presidente de EEUU, Donald Trump, enviará a Oriente Medio un segundo portaaviones, el USS Gerald R. Ford que partirá desde el Caribe. Se trata del mayor y más potente portaaviones del mundo. Con nuevas tecnologías, 333 metros de largo y capacidad para 75 aviones y con una autonomía increíble: puede estar 20 años sin recargar combustible gracias a sus dos potentes reactores nucleares. La única vez que ha habido en la zona dos portaaviones es cuando se produjo el ataque de EEUU a Irán en junio de 2025.

Los periodistas han preguntado a Trump este miércoles por el envío de ese segundo portaaviones a Medio Oriente y el presidente de EEUU ha respondido que «lo necesitaremos si no llegamos a un acuerdo; si lo logramos, podríamos pararlo». Ha añadido que «partirá muy pronto, tenemos uno ahí. Si lo necesitamos, lo tenemos listo, con una fuerza enorme».

Con esta acción, el presidente de EEUU quiere lanzar el mensaje claro a Teherán: sigue teniendo encima de la mesa la posibilidad de emprender acciones militares contra Irán, pese a que en los últimos tiempos ha asegurado que prefiere una solución negociada con Irán respecto a su arsenal nuclear.

El traslado del portaaviones USS Gerald R. Ford para presionar a Irán, supone que Trump sitúa dos portaaviones y sus buques de guerra en Oriente Medio, una medida con la que la Casa Blanca quiere aumentar la presión sobre Irán en medio de las negociaciones sobre su programa nuclear.

Recordemos que ayer mismo, jueves, Trump volvió a amenazar a Irán con que, de no llegar a un acuerdo con EEUU, sería «muy traumático». Irán y EEUU mantuvieron conversaciones indirectas en Omán la semana pasada. «Supongo que durante el próximo mes o algo así», dijo Trump, en respuesta a una pregunta sobre su calendario para cerrar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. «Debería suceder pronto. Deberían llegar a un acuerdo muy rápido».