Trump avisa a Netanyahu: sigue apostando por una solución negociada con Irán sobre el arsenal nuclear

Benjamin Netanyahu ha acudido este miércoles a la Casa Blanca para otro encuentro con Donald Trump. Los presidentes respectivos de Israel y EEUU han hablado, sobre todo, de Irán. En el encuentro, Trump le ha avisado al primer ministro hebreo de que sigue prefiriendo una solución negociada para limitar el programa nuclear de Irán.

El líder israelí había anticipado que le iba a presentar a Trump los «principios para las negociaciones con Irán que son importantes no sólo para Israel, sino para todos los que quieren paz y seguridad», dijo Netanyahu mientras abordaba el Wing of Zion (Ala de Sión), el avión estatal de Israel.

«En mi opinión, estos son principios importantes para todos aquellos que desean la paz y la seguridad en Oriente Medio», dijo Netanyahu al respecto.

A la reunión, también han asistido el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, Jared Kushner, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee; el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter; el secretario militar, mayor general Roman Gofman, el director interino del Consejo de Seguridad Nacional, Gil Reich, Michael Eisenberg, Ziv Agmon y el asesor Ofir Falk, asegura The Jerusalem Post.

Tras aterrizar en Estados Unidos, Netanyahu se ha reunido con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff y con el yerno de Trump, Jared Kushner, en Blair House, donde los tres hablaron de diversos asuntos internacionales.

Durante la reunión, Witkoff y Kushner también informaron a Netanyahu sobre la primera ronda de conversaciones celebrada con Irán el viernes pasado.

(Habrá ampliación)