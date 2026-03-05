Mojtaba Jamenei (56 años), hijo del liquidado Alí Jamenei y probable sucesor de su padre al ser el favorito del Consejo de Expertos de Irán que elegirá al nuevo líder supremo, fue tratado repetidamente por impotencia en hospitales de Reino Unido, según consta en un documento secreto de inteligencia estadounidense que fue publicado por WikiLeaks.

Un informe clasificado enviado por el Departamento de Estado a la Embajada de Estados Unidos en Londres en 2008 y posteriormente publicado por WikiLeaks, revelaba que Mojtaba Jamenei fue presionado por su familia para tratarse de impotencia y poder tener herederos.

Documentos desclasificados de la inteligencia estadounidense, que fueron publicados hace años por WikiLeaks, desvelan que Mojtaba Jamenei, habría recibido tratamiento médico prolongado en hospitales privados de Londres por problemas de impotencia, según revela el diario británico Daily Mail este miércoles.

Los informes indican que se casó relativamente tarde, en 2004, precisamente por esa presunta impotencia que sufría.

El rotativo británico asegura que habría necesitado varias visitas extensas a Reino Unido, que incluían estancias en los hospitales Wellington y Cromwell, para resolver el inconveniente.

En concreto, el Daily Mail menciona que tras una estancia de dos meses en una de esas visitas (la cuarta en total), su esposa quedó embarazada y posteriormente nació un hijo varón, llamado Alí en honor a su abuelo, el tirano muerto en los ataqus conjuntos de EEU e Israel del pasado sábado paar acabar con la dictadura de los ayatolás

El documento de wikileaks destaca también que la familia ejercía presión sobré para que tuviera descendencia rápidamente, lo que habría motivado esos viajes médicos.

El diario británico reseña que esta información ha recobrado importancia ahora en el contexto de su más que probables ascenso al poder supremo en Irán.

Quién es Mojtaba Jamenei

Mojtaba Jamenei, de 56 años, es el segundo hijo del fallecido tirano Alí Jamenei, quien fue líder supremo de Irán desde 1989 hasta su muerte el pasado sábado tras el ataque conjunto de EEUU e Israel.

Desde joven, Mojtaba creció en un entorno marcado por la Revolución Islámica y participó en la guerra Irán-Irak, lo que fortaleció sus lazos con el establishment de seguridad, especialmente con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Estudió teología en los seminarios de Qom, alcanzando el rango clerical de Hojjatoleslam, título honorífico utilizado en el Islam chií que se traduce literalmente como «prueba del Islam» o «autoridad del Islam», y se formó en la escuela Alavi de Teherán.

Durante décadas operó en las sombras como figura influyente en la Oficina del Líder Supremo, actuando como intermediario clave, controlador de nombramientos y broker de poder dentro del régimen. Evitaba la exposición pública y no ocupó cargos electos formales, pero se le consideraba el «hombre en la sombra» con vínculos profundos con la Guardia Revolucionaria Islámica y redes conservadoras.

Tras la muerte de su padre, la Asamblea de Expertos lo ha elegido como favorito para ser el nuevo líder supremo. Algunas fuentes iraníes sugieren que ha sido él el elegido, pero que Teherán no quiere informar de ello oficialmente para evitar que sea blanco de un ataque somo su padre.

Apoyado fuertemente por la Guardia Revolucionaria en medio de la guerra, representa una línea antioccidental más dura que la de su padre, aseguran y la consolidación del control militar sobre el poder político.

