Así es Joseba Arguiñano: su edad, su pareja actual, cuántos hijos tiene y cuál es su negocio

Joseba Arguiñano lleva años consolidándose como una figura imprescindible en la televisión. Aunque el peso de un apellido tan simbólico como el suyo podría haber eclipsado a cualquiera, ha sabido forjar una trayectoria propia, marcada por la creatividad, la cercanía y la pasión por la repostería. En los últimos tiempos, su nombre ha sonado con fuerza gracias a sus programas en la ETB, a sus exitosos obradores en el País Vasco y a su papel como rostro habitual del espacio que presenta su padre, Cocina Abierta. Pero tras la simpatía que transmite frente a las cámaras, hay una historia de formación rigurosa, emprendimiento silencioso y dedicación familiar que lo ha llevado a donde está. En OKDIARIO tenemos respuesta a todas las preguntas que te estás haciendo.

¿Cuántos años tiene Joseba Arguiñano?

Joseba Arguiñano nació en Zarautz en 1985, lo que significa que en la actualidad tiene 41 años. Es el quinto hijo de los siete que tuvieron Karlos Arguiñano y Luisi Ameztoy, y desde muy joven demostró una sensibilidad especial hacia el mundo de la cocina. Crecer en una familia en la que los fogones han sido siempre el centro de gravedad hizo que pronto se familiarizara con las técnicas culinarias, los ingredientes y, sobre todo, con el respeto por el producto local, una constante en su forma de trabajar.

Su infancia estuvo marcada por la actividad frenética del restaurante familiar en Zarautz, donde todos los hermanos fueron aprendiendo diferentes aspectos del negocio. Pero en su caso, el interés por los postres y la pastelería fue más allá de la simple ayuda ocasional. Inspirado por su tía Eva Arguiñano, especialista en repostería televisiva, Joseba comenzó a mostrar una inclinación clara por ese universo dulce que terminaría definiendo su carrera. Con los años, ese interés le llevó a especializarse y a convertirse en uno de los referentes de la repostería artesanal vasca.

Los negocios de Joseba Arguiñano

La carrera profesional de Joseba comenzó, como no podía ser de otro modo, dentro del restaurante Karlos Arguiñano de Zarautz. Primero ocupó diferentes funciones hasta que, en 2011, asumió el cargo de jefe de repostería, relevando a su tía Eva durante cinco años. Durante ese tiempo, no solo perfeccionó sus técnicas, sino que se afianzó como una figura clave dentro del engranaje del restaurante. Sin embargo, su inquietud le empujó pronto a buscar nuevos horizontes, esta vez como emprendedor.

Tras completar sus estudios en la escuela Aiala, fundada por su propio padre, Joseba continuó formándose en espacios de referencia internacional. Pasó por el reputado restaurante Akelarre de Pedro Subijana y más tarde se especializó en repostería en la pastelería Escribà de Barcelona. Su formación continuó en Francia con Thierry Bamas, uno de los grandes nombres de la pastelería gala, y en centros de excelencia como la Escuela de Panadería de Cataluña y la suiza Richemont. Este recorrido educativo no sólo consolidó su base técnica, sino que amplió su visión del oficio.

Quién es la pareja de Joseba Arguiñano

Aunque mantiene un perfil muy discreto en cuanto a su vida personal, se sabe que Joseba Arguiñano comparte su vida desde hace años con Natali Fuentes, una mujer que nada tiene que ver con el mundo de la televisión o la restauración pública. Su historia de amor comenzó de una forma muy singular, fiel al estilo Arguiñano: él logró conquistarla con un plato de berenjenas rellenas, una receta sencilla pero muy bien elaborada que selló el inicio de una relación duradera. Desde entonces, ambos han construido una vida en común basada en la estabilidad, la familia y el apego a su tierra.

Natali ha permanecido siempre al margen del foco mediático, algo que Joseba valora profundamente. Ella representa ese anclaje cotidiano y sereno que le permite mantener el equilibrio entre su faceta pública y su vida íntima. Aunque no suelen aparecer juntos en eventos ni se prodigan en redes sociales, la pareja ha logrado construir un hogar en Zarautz, lejos de los circuitos de glamour, donde viven con sus hijos y disfrutan de una existencia centrada en lo esencial.

¿Tiene hijos Joseba Arguiñano?

Joseba es padre de dos hijos: Manex, el mayor, que actualmente tiene diez años, y Kaia, la pequeña de la familia, con seis. La familia reside en Zarautz, en una vivienda muy cercana al entorno natural del Cantábrico, lo que permite a sus hijos crecer en contacto con la naturaleza, algo que el chef considera fundamental para su educación y bienestar. Para él, la familia representa una parte central de su vida y siempre ha procurado que sus hijos crezcan alejados del ruido mediático.

El cocinero suele organizar su agenda laboral para poder dedicar tiempo de calidad a sus hijos. Siempre que tiene ocasión, aprovecha para transmitirles el respeto por los ingredientes, el valor del trabajo artesanal y el placer de compartir una comida en familia. Además, inculca en ellos su amor por el mar: el surf y la pesca son actividades que Joseba practica habitualmente, y que comparte con Manex y Kaia cuando el tiempo lo permite. Tiene un pequeño barco en Getaria, desde donde sale a pescar y después cocina las capturas con ellos, cerrando el círculo de mar, fuego y mesa.