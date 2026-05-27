España con noches tropicales en mayo: cuándo se van a templar las temperaturas

Las temperaturas van a sufrir una serie de cambios que pueden ser esenciales y que quizás hasta el momento desconocíamos, las noches tropicales serán una realidad. Uno de los mayores miedos a medida que nos adentramos en un cambio de temperaturas que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos marcarán muy de cerca. Es momento de apostar claramente por un giro radical que, sin duda alguna será el que nos afectará de lleno en un mes de mayo en el que todo puede ser posible.

Es momento de poner en práctica este tipo de elementos que, sin duda alguna, vamos a tener en consideración y que pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa inesperada. La llegada de un cambio en las cifras a las que nos enfrentamos nos traerá un giro radical importante para el que quizás no estamos preparados. Estas noches que tenemos por delante, pueden incluso ser tropicales, algo que para esta época del año puede ser inesperado. Las temperaturas no van a bajar incluso por estas noches en las que tocará tener algún sistema para ver como la temperatura desciende por momentos. La previsión del tiempo no trae buenas noticias.

Llegan noches tropicales en pleno mes de mayo

Este mes de mayo tocará tener por delante algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unas jornadas en las que tocará conocer lo que puede pasar en unas fechas en las que todo puede acabar siendo posible, nos enfrentamos a un mes de mayo con importantes anomalías.

Es hora de conocer lo que podría pasar en breve, con la mirada puesta a unas temperaturas que no dejan de subir y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En este mes de mayo en el que parecerá que las cifras nos sitúan en lo peor de un verano que aún no ha llegado.

Nos enfrentamos a este aumento de las temperaturas que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Este tipo de elementos serán los que nos afectarán de lleno, en unos días en los que realmente podremos empezar a ver llegar un cambio importante.

Cuándo no se van a templar las temperaturas

Las temperaturas se van a templar en el peor de los momentos, de cara a un fin de semana en el que vemos como vuelve la primavera en su estado más puro. Con unas cifras que pueden ir en aumento y nos trasladarán a lo peor de una primavera que nos ha alejado de lo que sería habitual.

Estas cifras de la AEMET pueden cambiarlo todo: «Se espera que continúe una situación de estabilidad, aunque con incertidumbre por una posible inestabilizarían con convección abundante. Al inicio predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo en Galicia, el Cantábrico, Baleares y Alborán, donde habrá intervalos nubosos. Por la tarde se espera la formación de nubes de evolución en el interior, con chubascos y tormentas, con mayor probabilidad en montañas del centro y del tercio oriental. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, con alguna precipitación débil. Posibles brumas o nieblas en Galicia, Cantábrico, Baleares y Alborán.

Las temperaturas máximas descenderán en la mitad norte y Baleares, y predominarán los aumentos ligeros en la mitad sur. Las mínimas descenderán en Canarias y ascenderán en la meseta, el Levante, Baleares y el tercio norte, con aumentos en general ligeros en el resto de la Península. Se mantendrán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superando los 34-36 grados en zonas de las vegas del este y de la meseta Norte, así como en la mayor parte del cuadrante suroeste y en el tercio nordeste peninsular. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en el suroeste, en el Ebro y en los litorales del este peninsular y de Baleares».

Las alertas seguirán activadas con estas cifras: «Soplarán vientos flojos, con predominio de las componentes norte y oeste en el Cantábrico y Galicia, y moderados en los litorales atlánticos. En la vertiente mediterránea y Alborán predominará el viento de componentes sur y este, con régimen de brisas en la costa y levante moderado en el Estrecho, mientras que en la vertiente atlántica predominará el viento del oeste. Viento flojo del nordeste en Baleares. En Canarias, alisio moderado con posibles intervalos fuertes».

Por lo que, hasta este fin de semana en el que habrá un marcado descenso tendremos que hacer frente a un calor que puede ir en aumento, a medida que nos adentramos en él. De tal forma que hasta la fecha nadie hubiera imaginado lo que nos esperaría.