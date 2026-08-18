La AEMET activa la alerta roja urgente por temperaturas de 42ºC en Galicia: se van a romper los termómetros

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado, durante toda la jornada de hoy, el nivel rojo por calor extremo en Galicia. Una previsión que dejará temperaturas en torno a los 40 grados en algunas zonas del interior. Este aviso afectará sobre todo a la comarca del Miño, en la provincia de Pontevedra, clasificada como riesgo meteorológico extraordinario. A su vez, la AEMET mantiene las alertas naranjas en algunos puntos de Lugo y Ourense, zonas donde los termómetros alcanzarán los 39 grados. Por lo tanto, tras los episodios tormentosos del pasado fin de semana, se concentra en España un nuevo episodio de subidas térmicas que afecta a gran parte del territorio nacional.

El significado del nivel rojo

La alerta roja o nivel rojo es el punto máximo que establece la AEMET y se activa cuando existe un peligro extraordinario para las personas. Por eso, las autoridades aconsejan limitar al máximo las actividades al aire libre, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y prestar atención a los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, menores y pacientes con enfermedades crónicas. Los especialistas afirman que el calor extremo provoca golpes de calor, deshidratación y otros problemas de salud.

El calor se extenderá

Los avisos meteorológicos se han extendido a gran parte de la Península, con alertas activas en comunidades como Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid, donde podrían superar los 38 grados o alcanzar los 40. Esta subida de temperatura se relaciona con la entrada de una masa de aire cálido generada por una situación anticlónica que favorece el ascenso extendido de los termómetros en el norte de España. El miércoles continuará el ambiente cálido, pero a partir del jueves se producirá un descenso de los termómetros debido a la llegada de un frente atlántico.

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El mayor riesgo: incendios

Las altas temperaturas producen el aumento del riesgo de incendios forestales en Galicia. Allí, los servicios de emergencia mantienen un amplio dispositivo de vigilancia especial en las zonas más expuestas. Por lo tanto, la combinación de calor, baja humedad y vegetación seca son factores que ocasionan el aumento de la probabilidad de incendios forestales. Una situación que ha sido catalogada por las autoridades como alarmante e insisten en la necesidad de extremar las precauciones, mantenerse hidratado en todo momento y seguir las recomendaciones oficiales para evitar las incidencias relacionadas con el calor.