La AEMET lanza una alerta a los españoles por el notable ascenso térmico de esta semana: máximas de hasta 40 grados

Máximas de hasta 40 grados, la AEMET lanza una alerta a los españoles por el notable ascenso térmico de esta semana. La llegada de una nueva ola de calor pone en riesgo a media España. Nuestro país se vuelve a enfrentar a unas temperaturas que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. En especial, si tenemos en cuenta lo que nos espera en unas jornadas en las que la realidad puede acabar siendo esencial. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve en estos días en los que el tiempo puede acabar generando una auténtica pesadilla.

Salir de casa con unas cifras que se enfilan hasta los 40 grados y que en plena calle parece que estemos en un horno, es algo que podemos empezar a ver llegar, de una manera diferente a la esperada. Con la mirada puesta a una serie de cambios que quizás tendremos que ver llegar de una forma diferente. No hay forma de visualizar este giro radical que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Máximas de hasta 40 grados

Este verano estamos viviendo una auténtica pesadilla, con máximas que van en aumento y que pueden alejarnos de lo que necesitaríamos. Es hora de empezar a sentir de nuevo un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará esta alegría del todo inesperada, en estos días en los que todo puede ser posible.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos, estaremos pendientes de un cambio de ciclo que acabará marcando estos días. Esta recta final del mes de julio en el que ya parecerá que estamos en agosto.

Nos esperan unos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar de una forma que quizás hasta la fecha desconocíamos. Este tipo que, hasta el momento, nadie podría ver, se ha acabado convirtiendo en una realidad que va en aumento.

Hasta 40 grados podremos empezar a ver llegar en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo el que nos acompañará en estas jornadas cargadas de actividad. Cuando estamos de vacaciones o pensando en esta situación que podría complicarse por momentos. Un nuevo aviso por altas temperaturas está en camino.

Lanza una alerta la AEMET a los españoles por el notable ascenso térmico

Un notable ascenso térmico está en camino, los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante alerta que puede cambiarlo todo por completo. Cuando ya veíamos este descenso térmico como uno de los más esperados de los últimos tiempos, no es permanente sino todo lo contrario.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En los próximos días, una secuencia de dorsales afectará a la Península Ibérica, escenario donde predominarán las altas presiones sobre el Mediterráneo occidental, favoreciendo la estabilidad, y los cielos despejados. En combinación con la insolación propia de esta época del año, se espera un ascenso progresivo de las temperaturas, hasta alcanzar valores muy elevados a partir de mitad de la semana, especialmente en valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del nordeste y valles pirenaicos. Se espera un nivel de peligro importante o incluso extraordinario durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas. Además, se espera un progresivo descenso de la capa húmeda en Canarias, que sumado al ambiente cálido y subsidente, dará lugar a ascensos marcados, con calima por encima de esta capa. El nivel de peligro de incendio continuará en aumento hasta situarse en valores extremos, dificultando las labores de extinción, debido a las altas temperaturas, el viento de componente sur, localmente racheado, y la baja humedad generalizada. El evento podría alargarse durante la próxima semana».

Siguiendo con la misma explicación: «Durante el día de hoy, lunes 27, así como el de mañana, martes 28, tendremos la consolidación de la situación anticiclónica sobre la Península, así como el role y fortalecimiento de la componente sur. En este sentido, se esperan ascensos térmicos notables o extraordinarios, centrados sobre el tercio norte, siendo más bien moderados en la mitad sur. Por otra parte, durante el miércoles 29 tendremos importantes ascensos en el tercio este, dando comienzo a la ola de calor. Así, esperamos alcanzar los 39-41 ºC en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, 37-39 ºC en puntos de la meseta Norte y La Mancha, así como los 40-42 ºC en el valle del Ebro y depresiones del noreste. En Canarias, tendremos un importante ascenso térmico en medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, superando los 37 ºC en valles de esta última isla».