La cuarta ola de calor del verano ya tiene fecha oficial y puede empeorar la situación de los incendios

La peor de las noticias es ya una realidad, la cuarta ola de calor del verano llega con fuerza y puede empeorar la situación de los incendios. La AEMET ha tenido que emitir un nuevo comunicado, ante unas cifras que no son nada buenas, sino todo lo contrario. Lo que nos estará esperando en estos días es una situación que realmente pone los pelos de punta y que podría alertarnos de lo que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Los incendios que afectan a nuestro país están causando estragos, son ya los más extensos a los que nos hemos enfrentado y no es casualidad. Lo que nos estará esperando es fruto de este tiempo que hace que cualquier incidente de este tipo se multiplique por momentos. Nos vamos a enfrentar a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, de tal forma que tocará ver llegar un cambio de lo más especial. Son tiempos de apostar claramente por una situación que es del todo inesperada.

Puede empeorar la situación de los incendios

Media España está pendiente de un tiempo que estará marcado por ese calor que puede poner en riesgo aún más, un territorio marcado por el fuego. Este fenómeno puede verse afectado por una serie de cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar.

Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada gesto cuenta. Estaremos muy pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, deberemos visualizar de una forma que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Estaremos muy pendientes de un tiempo que puede darnos la alegría de ver como el fuego empieza a perder fuerza o puede seguir dando las condiciones para que siga propagándose. Pero también, nos pone en alerta al resto de España, que corre el riesgo de sufrir un nuevo incendio.

Este verano de calor intenso, hemos tenido que enfrentarnos a este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que quizás tendremos que ver llegar una situación que empeora por momentos con este aviso de la AEMET.

La cuarta ola de calor del verano ya tiene fecha oficial

Ya tiene fecha oficial la cuarta ola de calor del verano, sin duda alguna, deberemos estar preparados para lo peor. En unos días en los que el tiempo se convierten en una realidad, lo que puede llegar es una situación para la que quizás no estaremos del todo preparados.

Tal y como se explica desde la AEMET: «martes 28, tendremos la consolidación de la situación anticiclónica sobre la Península, así como el role y fortalecimiento de la componente sur. En este sentido, se esperan ascensos térmicos notables o extraordinarios, centrados sobre el tercio norte, siendo más bien moderados en la mitad sur. Por otra parte, durante el miércoles 29 tendremos importantes ascensos en el tercio este, dando comienzo a la ola de calor. Así, esperamos alcanzar los 39-41 ºC en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, 37-39 ºC en puntos de la meseta Norte y La Mancha, así como los 40-42 ºC en el valle del Ebro y depresiones del noreste. En Canarias, tendremos un importante ascenso térmico en medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, superando los 37 ºC en valles de esta última isla».

Siguiendo con la misma explicación: «Durante el jueves 30, las temperaturas darán un cierto respiro en la cornisa cantábrica y tercio norte, manteniéndose elevadas en el resto de zonas. Así, repetiremos temperaturas en las zonas de aviso, con 39-41 ºC en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, en el valle del Ebro y depresiones del noreste. En Canarias, ascensos ligeros en todas las islas, superando los 37-38 ºC Gran Canaria. El viernes 31 se caracterizará por una recuperación térmica en el entorno de la Cordillera Cantábrica, así como ascensos ligeros o moderados en todo el centro-sur peninsular. En este sentido, esperamos alcanzar los 40-42 ºC en el interior de la mitad sur peninsular, así como los 39-41 ºC en el valle del Ebro y depresiones del noreste. En Canarias, tendremos ascensos moderados en las islas orientales, pudiendo alcanzar los 37-38 ºC en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura».

Tocará volver a vivir una semana en la que las temperaturas se acercan peligrosamente a esos 40 ºC que pueden ponernos los pelos de punta. Un cambio de tendencia que nos sumergirá de lleno en una cuarta ola de calor que llega en el peor momento posible.