Sociedad

El BOE confirma la ‘mili’ en España y avisa: estas son las nuevas plazas para septiembre

Estos reservistas recibirán formación y podrán ser activados en determinados periodos

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El BOE confirma la 'mili' en España y avisa: estas son las nuevas plazas para septiembre (Adobe).
El BOE confirma la 'mili' en España
Ángel Pérez
  • Ángel Pérez
  • Soy Ángel Pérez, periodista titulado por la Universidad Europea y con un máster de Periodismo Deportivo en la Universidad Villanueva.

La vuelta de la mili a España ha generado varias dudas en la población tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de nuevas plazas vinculadas a las Fuerzas Armadas. La convocatoria ha provocado una alarma social sobre si el servicio militar sería obligatorio para los jóvenes nacidos a partir de 2008.

Sin embargo, la mili obligatoria como tal no volverá a España. El Real Decreto 170/2026 autoriza un máximo de 500 palabras para adquirir la condición de reservista voluntario. Por tanto, se trata de una vía para que los interesados puedan presentarse por iniciativa propia y superar el correspondiente proceso de selección.

El texto no establece que los nacidos en 2008 deban hacer el servicio militar ni fija el mes de septiembre como una fecha de incorporación obligatoria. La confusión nace con la mezcla de las plazas de las Fuerzas Armadas con la antigua «mili», suspendida desde el 31 de diciembre de 2001.

Estos reservistas recibirán formación y podrán ser activados en determinados periodos, pero no son reclutas llamados obligatoriamente por el Estado. Una vez superado, se vuelve a la actividad civil. Eso no supone que toda la generación de 2008 deba incorporarse al Ejército, ya que el Ministerio de Defensa ha rechazado que esté trabajando para recuperar el servicio obligatorio.

Está confirmado por el Gobierno y ya es oficial: en septiembre comienza en España el Servicio Militar para los nacidos en el año 2008

Recuperación de la mili obligatoria

El hecho de recuperar la mili conllevaría cambios legales que tendrían que pasar por las Cortes Generales. El artículo 30 de la Constitución contempla el derecho y el deber de los españoles de defender España y permite que una ley determine obligaciones militares. Eso sí, esta publicación de las plazas no reactiva por sí misma el antiguo sistema de reclutamiento.

Es por ello que estas 500 plazas recogidas en la oferta del BOE de 2026 forman parte del modelo profesional de las Fuerzas Armadas y no implican sorteos, llamamientos por generaciones o una incorporación obligatoria en septiembre.

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