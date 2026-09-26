Espeña pedirá la Final Four de la Liga de Naciones con el Bernabéu y Zorilla como sedes

La Real Federación Española de Fútbol presentará el Santiago Bernabéu y el José Zorrilla como sedes de la fase final de la Liga de Naciones en caso de que España sea elegida para organizarla. La UEFA ha pedido a las selecciones que pueden alcanzar la fase final que planteen sus estadios y la Federación se ha decantado por Madrid y Valladolid, dos ciudades separadas por 194 kilómetros.

La propuesta responde a las condiciones fijadas para el torneo: dos estadios en ciudades distintas, pero cercanas entre sí, con uno de gran capacidad y otro de menor tamaño. El Bernabéu sería el escenario principal. Acogería una de las semifinales, la de España si la selección de Luis de la Fuente se clasifica, y también la gran final. El José Zorrilla, con capacidad para unos 27.000 espectadores, recibiría la otra semifinal.

El Bernabéu, reservado para España y la final

Las semifinales están previstas para el 9 de junio de 2027 y la final para el 13 de junio, según el calendario de la competición. Madrid concentraría así los dos partidos de mayor interés para la candidatura española, mientras que Valladolid entraría en la organización con el segundo encuentro de semifinales. uefa.com

La presentación de los estadios no significa que España tenga asegurada la sede. La UEFA decidirá dónde se disputa la fase final cuando se conozcan las cuatro selecciones clasificadas. Hasta entonces, Bernabéu y Zorrilla son la propuesta con la que la Federación aspira a traer a España el desenlace de la Liga de Naciones.