Lamine Yamal inaugura el marcador en Wembley tras un fallo garrafal de Guéhi

El partido se ha puesto de cara para España con un gol tempranero. Lamine Yamal adelantó a la campeona del mundo en Wembley tras un fallo garrafal de Marc Guéhi. Corría el minuto dos de partido de la Liga de Naciones ante Inglaterra cuando el extremo del Barça aprovechó un error del central inglés para plantarse solo ante Trafford y batirle con un disparo al palo largo.

La presión de España surtió efecto. Guéhi se vio sin opciones ante la presión y se dio la vuelta para retrasar hacia su portero. Pero al girarse, ahí estaba Lamine para robarle la cartera e irse solo contra el meta de Inglaterra. Trafford salió para intentar cubrir, pero el 19 definió a las mil maravillas con su pierna izquierda. El balón se coló en el fondo de la portería tras tocar en el palo.

⭐️ ¡¡Lamine Yamal es el más listo y hace el primero de la @SEFutbol!! 👉 ¡Guéhi tendrá pesadillas con el de Rocafonda! 🔎 Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – España 🇪🇸 (0-1) 🎙️ @JCRIVEROTV y @GaizkaMendieta6 📺 Sigue en DIRECTO a la @SEFutbol en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/CpwKlaGchF pic.twitter.com/hFnc9Tu5qI — Teledeporte (@teledeporte) September 26, 2026

Los chicos de Luis de la Fuente arrancaron con fuerza en Wembley, en su estreno en la Liga de Naciones. De hecho, siete minutos después, en el nueve, le anularían el segundo a España por fuera de juego de Ferran Torres tras una gran asistencia de Fabián. Pero el autor del gol en la final del Mundial contra Argentina estaba ligeramente adelantado y el tanto no subió al marcador.

Inglaterra le dio la vuelta al partido antes del descanso con dos goles de Gordon y Cucurella en propia puerta. En cuestión de cuatro minutos, en el 36 y en el 40, el combinado de Thomas Tuchel remontó el encuentro para tomar el mando en el marcador.

El primero llegó tras un contraataque producido por un resbalón en el lateral del área rival. Bellingham asistió a Gordon, que no falló ante Unai en el mano a mano. El segundo vino tras un centro desde la izquierda de O’Reilly que remató Kane y Cucurella, en su intento de despejar con el muslo, no consiguió controlarlo y la desvió al fondo de la portería. Nada pudo hacer Unai para evitar el gol.