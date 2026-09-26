Juan Carlos Rivero revoluciona las redes con sus comentarios en el Inglaterra – España de la Liga de las Naciones

Juan Carlos Rivero ha vuelto a ser protagonista en las redes sociales por sus comentarios en la narración del partido de España ante Inglaterra en Wembley, correspondiente a la Liga de las Naciones. En el primer encuentro de la Selección española tras ganar el Mundial, Rivero ha sido el encargado de narrar este partido emitido por Televisión Española.

Acompañado de Gaizka Mendieta en los comentarios, Juan Carlos Rivero recibió otra vez todo tipo de comentarios. El nombre del narrador de los partidos de la Selección española en Televisión Española volvió a ser uno de los más comentados en las redes sociales. Juan Carlos Rivero narra en La 1 de TVE el Inglaterra – España de la Liga de las Naciones de la UEFA, duelo que se juega en Wembley.

Los mensajes y comentarios de Juan Carlos Rivero se vuelven siempre virales, a menudo por las equivocaciones que tiene con el nombre de algunos jugadores. Sin embargo, es ya también habitual que se inventen sus fallos o se exageren, en una especie de ritual: cada vez que juega España en La 1, el partido lo narra Juan Carlos Rivero y en las redes aparecen todo tipo de comentarios sobre el veterano periodista deportivo.

Televisión Española tiene los derechos de retransmisión de televisión de los partidos de la Selección española. Como ya ocurriera en el Mundial, La 1 emite el encuentro, que en este caso supone el primero de la España campeona del mundo. Este duelo ante Inglaterra es el estreno de la España de las dos estrellas.

Inglaterra – España, partido de la Liga de las Naciones

España se mide ante Inglaterra en Wembley y, para este encuentro, el primero de la Liga de las Naciones de la UEFA, Luis de la Fuente ha sacado el siguiente equipo titular: Unai Simón; Eric García, Laporte, Pau Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams y Ferran Torres.