La afición española conquista Wembley: así sonó el himno de España

Los aficionados españoles vibraron con el himno de España en Wembley. Desde la zona reservada a los seguidores visitantes se escuchó con fuerza a una afición que había viajado a Londres para acompañar a la selección en su primer partido después de conquistar el Mundial. También muchos españoles que viven en la capital inglesa no perdieron la oportunidad de ver a la campeona del mundo. Fue uno de los momentos más emotivos de la noche, justo antes de que comenzara el encuentro ante Inglaterra.

Pese a ser minoría en Wembley, los seguidores de España se hicieron oír durante el himno y arroparon a los jugadores en un escenario que exige desde el primer minuto. El partido abre la participación de España en la Liga de Naciones. Los hombres de Luis de la Fuente estrenan su segunda estrella ante Inglaterra, en Wembley, antes de recibir a Croacia el 29 de septiembre en Sevilla.