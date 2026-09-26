Alcaraz, en directo hoy en la Laver Cup | Sigue en vivo su duelo ante Fritz en el día 2, con Zverev y De Miñaur también en pista

El espectáculo de la Laver Cup vuelve a enfocar sus focos hacia un cara a cara de alta tensión. Carlos Alcaraz y Taylor Fritz cruzan sus raquetas en un duelo estelar entre el Equipo Europa y el Resto del Mundo, cita que trasciende lo meramente deportivo para convertirse en una encarnizada batalla de estilos e identidades.

El murciano acude a la cita acelerando en su puesta a punto tras haber dejado atrás varios meses de inactividad por lesión. En un escenario bajo techo que tradicionalmente exige la máxima precisión con el servicio, el talento español busca apoyarse en su despliegue atlético, sus variaciones de velocidad de fondo y esa capacidad única para encender al público con soluciones imposibles.

La pista rápida cubierta del O2 Arena es un examen de fuego, pero Alcaraz llega liberado de carga física y con el impulso de ser la gran baza estratégica del banquillo europeo. En la otra esquina, Taylor Fritz emerge como el pilar fundamental del conjunto capitaneado por Andre Agassi. El cañonero de California es un especialista cuando el ritmo de juego sube de revoluciones en superficie dura.

Apoyado en un servicio devastador y un revés letal desde la línea de base, Fritz tiene claro el libreto: ahogar los intercambios, restar con máxima agresividad y evitar a toda costa que Alcaraz tome la iniciativa en la red. El repertorio de dejadas, cortados y alturas del murciano será la llave para desconectar a un rival que sufre cuando le rompen el ritmo. Ambos se disputarán dos puntos más para su equipo. El Resto del Mundo vence 5-3 tras la derrota de Zverev ante De Miñaur. La victoria de Alcaraz nivelará de nuevo la situación.