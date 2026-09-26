Alcaraz, en directo hoy en la Laver Cup | Sigue en vivo su duelo ante Fritz en el día 2, con Zverev y De Miñaur también en pista
Sigue en directo el partido de Alcaraz ante Fritz en la Laver Cup
El espectáculo de la Laver Cup vuelve a enfocar sus focos hacia un cara a cara de alta tensión. Carlos Alcaraz y Taylor Fritz cruzan sus raquetas en un duelo estelar entre el Equipo Europa y el Resto del Mundo, cita que trasciende lo meramente deportivo para convertirse en una encarnizada batalla de estilos e identidades.
El murciano acude a la cita acelerando en su puesta a punto tras haber dejado atrás varios meses de inactividad por lesión. En un escenario bajo techo que tradicionalmente exige la máxima precisión con el servicio, el talento español busca apoyarse en su despliegue atlético, sus variaciones de velocidad de fondo y esa capacidad única para encender al público con soluciones imposibles.
La pista rápida cubierta del O2 Arena es un examen de fuego, pero Alcaraz llega liberado de carga física y con el impulso de ser la gran baza estratégica del banquillo europeo. En la otra esquina, Taylor Fritz emerge como el pilar fundamental del conjunto capitaneado por Andre Agassi. El cañonero de California es un especialista cuando el ritmo de juego sube de revoluciones en superficie dura.
Apoyado en un servicio devastador y un revés letal desde la línea de base, Fritz tiene claro el libreto: ahogar los intercambios, restar con máxima agresividad y evitar a toda costa que Alcaraz tome la iniciativa en la red. El repertorio de dejadas, cortados y alturas del murciano será la llave para desconectar a un rival que sufre cuando le rompen el ritmo. Ambos se disputarán dos puntos más para su equipo. El Resto del Mundo vence 5-3 tras la derrota de Zverev ante De Miñaur. La victoria de Alcaraz nivelará de nuevo la situación.
Dónde ver el partido entre Alcaraz y Fritz de la Laver Cup
Todos los partidos que se disputan en esta apasionante y frenética Laver Cup 2026 se pueden ver en directo por televisión en nuestro país en exclusiva por el canal de Eurosport, que está disponible en diferentes plataformas, y también por RTVE, así que estos choques son emitidos gratis y en abierto en España. El Carlos Alcaraz – Taylor Fritz de la segunda jornada del torneo, hoy sábado 26 de septiembre, se podrá ver por estos dos operadores.
¿Cuándo se juega el Alcaraz – Fritz? Horario y dónde ver
El murciano ganó su partido el viernes al formar pareja con Jakub Mensik en dobles y ahora le toca jugar un partido individual, en el que se enfrentará a Taylor Fritz. La organización ha programado que este choque arranque no antes de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y, como todo el torneo, se jugará en el O2 de Londres.
¡Bienvenidos al partido de Alcaraz en la Laver Cup!
Buenas tardes, sean bienvenidos al segundo partido de Carlos Alcaraz en la Laver Cup tras su encuentro de ayer de dobles. Se enfrentará a Fritz, a quien venció en dobles, con el objetivo de igualar un torneo que ahora mismo se inclina al Resto del Mundo. El duelo comenzará en poco más de media hora y se lo transmitiremos íntegramente en OKDIARIO.
Alcaraz ya ha ganado un partido en esta Laver Cup
Se sentía el bullicio en el O2 de Londres, donde se fueron llenando las butacas a medida que caía la noche. Más presencia en el oscurecido recinto, donde Alcaraz y Mensik pusieron luz en la pista. No dieron opción (6-4, 6-4) al tándem formado Fritz y Bublik y certificaron el tercer punto para Europa. Carlitos, amigo de competir en equipo, ejerció de líder e instruyó a los que durante el año son sus rivales. «A ver si me hacen caso», dijo entre risas.