La Fórmula 1 censura a Franco Colapinto tras su absurda maniobra en Bakú: «Deberían sancionarle sin correr»

Franco Colapinto cometió un error gravísimo que le costó la carrera a él, a Pierre Gasly, su compañero de equipo, y a Lando Norris. Tras el relanzamiento de la carrera en Bakú después del accidente de Albon, el argentino, que estaba luchando por los puntos, intentó atacar en la frenada que hay tras la recta principal, pero se pasó de frenada, no logró meter el coche en la trazada y acabó bloqueando y llevándose fuera al Alpine y al McLaren. Esto ha provocado la gran rajada del piloto británico contra el argentino.

Norris exige que a este tipo de pilotos se les sancione «sin correr». El actual campeón del mundo de la F1. Fue un error muy grave a la par que infantil del piloto de Alpine. Intentó entrar por donde no había hueco, y cuando se quiso dar cuenta ya era tarde y bloqueó las ruedas, pero no pudo evitar el accidente. Los dos Alpine y el McLaren se quedaban fuera de carrera, lo que le hace perder la tercera plaza del Mundial de pilotos.

De la robada de cartera de Verstappen… a la tragedia total para los Alpine y Norris 💥#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/WWTp8lppa2 — DAZN España (@DAZN_ES) September 26, 2026

«Cometí un error, pero al final del día me echaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas», comenzó diciendo el de McLaren en declaraciones a la televisión oficial de la F1.

«Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero, porque ahora hay que tirar a la basura todas las piezas de mi coche. Se debe suspender a la gente porque eso no es conducir», añadió Norris, antes de comentar que «hay pilotos que no deberían estar en la F1». Aunque luego quiso matizar sus palabras: «Si causas un choque en una reanudación como esta, deberías tener al menos una sanción de un Gran Premio».

La FIA sanciona a Colapinto

Después del grave accidente que ha causado, la FIA ha tomado cartas en el asunto y no ha dudado en sancionar a Franco Colapinto. De primeras le impusieron 10 segundos por causa el accidente, pero al haber abandonado y no poder cumplir la sanción en carrera, el castigo se trasladaba a la próxima carrera, el GP de Bahréin, con cinco puestos de penalización en la parrilla de salida.