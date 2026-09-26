Gran Premio de Azerbaiyán

Así queda la clasificación del Mundial de F1 tras la carrera del GP de Azerbaiyán

clasificación fórmula 1
El podio del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. (Getty)

George Russell ha acortado puntos a Kimi Antonelli en la clasificación general de la Fórmula 1 después de ganar el Gran Premio de Azerbaiyán. El inglés se impuso en Bakú por delante de Verstappen y Hadjar para así alejarse de Hamilton e intentar seguir la estela del italiano. Una carrera en la que el tuvo que remontar después de partir muy atrás para minimizar los daños y mantener el colchón de puntos.

El de Mercedes pudo arañar puntos que le mantienen en segunda posición con 236 puntos, lo que le sitúa a 66 de su compañero Antonelli. Carlos Sainz acabó en décima posición, por lo que pudo sumar puntos y ya es decimoséptimo empatado con Hulkenberg y Ocon. En cambio, Fernando Alonso abandonó y no pudo sumar para escalar posiciones, por lo que seguirá una semana más siendo decimonoveno.

Clasificación de pilotos de F1

  1. Kimi Antonelli: 302 puntos.
  2. George Russell: 236
  3. Lewis Hamilton: 199
  4. Lando Norris: 186
  5. Charles Leclerc: 179
  6. Max Verstappen: 163
  7. Oscar Piastri: 120
  8. Isack Hadjar: 86
  9. Liam Lawson: 59
  10. Pierre Gasly: 41
  11. Arvid Lindblad: 37
  12. Franco Colapinto: 27
  13. Oliver Bearman: 20
  14. Gabriel Bortoleto: 10
  15. Nico Hulkenberg: 7
  16. Esteban Ocon: 7
  17. Carlos Sainz: 7
  18. Alex Albon: 5
  19. Fernando Alonso: 3
  20. Yuki Tsunoda: 1
  21. Lance Stroll: 0
  22. Valtteri Bottas: 0
  23. Checo Pérez: 0

Clasificación de constructores de F1

  1. Mercedes: 538
  2. Ferrari: 378
  3. McLaren: 306
  4. Red Bull: 263
  5. Racing Bulls: 83
  6. Alpine: 68
  7. Haas: 27
  8. Audi: 17
  9. Williams: 12
  10. Aston Martin: 3
  11. Cadillac: 0

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