Así queda la clasificación del Mundial de F1 tras la carrera del GP de Azerbaiyán

George Russell ha acortado puntos a Kimi Antonelli en la clasificación general de la Fórmula 1 después de ganar el Gran Premio de Azerbaiyán. El inglés se impuso en Bakú por delante de Verstappen y Hadjar para así alejarse de Hamilton e intentar seguir la estela del italiano. Una carrera en la que el tuvo que remontar después de partir muy atrás para minimizar los daños y mantener el colchón de puntos.

El de Mercedes pudo arañar puntos que le mantienen en segunda posición con 236 puntos, lo que le sitúa a 66 de su compañero Antonelli. Carlos Sainz acabó en décima posición, por lo que pudo sumar puntos y ya es decimoséptimo empatado con Hulkenberg y Ocon. En cambio, Fernando Alonso abandonó y no pudo sumar para escalar posiciones, por lo que seguirá una semana más siendo decimonoveno.

Clasificación de pilotos de F1

Kimi Antonelli: 302 puntos. George Russell: 236 Lewis Hamilton: 199 Lando Norris: 186 Charles Leclerc: 179 Max Verstappen: 163 Oscar Piastri: 120 Isack Hadjar: 86 Liam Lawson: 59 Pierre Gasly: 41 Arvid Lindblad: 37 Franco Colapinto: 27 Oliver Bearman: 20 Gabriel Bortoleto: 10 Nico Hulkenberg: 7 Esteban Ocon: 7 Carlos Sainz: 7 Alex Albon: 5 Fernando Alonso: 3 Yuki Tsunoda: 1 Lance Stroll: 0 Valtteri Bottas: 0 Checo Pérez: 0

Clasificación de constructores de F1