Así queda la clasificación del Mundial de F1 tras la carrera del GP de Azerbaiyán
George Russell ha acortado puntos a Kimi Antonelli en la clasificación general de la Fórmula 1 después de ganar el Gran Premio de Azerbaiyán. El inglés se impuso en Bakú por delante de Verstappen y Hadjar para así alejarse de Hamilton e intentar seguir la estela del italiano. Una carrera en la que el tuvo que remontar después de partir muy atrás para minimizar los daños y mantener el colchón de puntos.
El de Mercedes pudo arañar puntos que le mantienen en segunda posición con 236 puntos, lo que le sitúa a 66 de su compañero Antonelli. Carlos Sainz acabó en décima posición, por lo que pudo sumar puntos y ya es decimoséptimo empatado con Hulkenberg y Ocon. En cambio, Fernando Alonso abandonó y no pudo sumar para escalar posiciones, por lo que seguirá una semana más siendo decimonoveno.
Clasificación de pilotos de F1
- Kimi Antonelli: 302 puntos.
- George Russell: 236
- Lewis Hamilton: 199
- Lando Norris: 186
- Charles Leclerc: 179
- Max Verstappen: 163
- Oscar Piastri: 120
- Isack Hadjar: 86
- Liam Lawson: 59
- Pierre Gasly: 41
- Arvid Lindblad: 37
- Franco Colapinto: 27
- Oliver Bearman: 20
- Gabriel Bortoleto: 10
- Nico Hulkenberg: 7
- Esteban Ocon: 7
- Carlos Sainz: 7
- Alex Albon: 5
- Fernando Alonso: 3
- Yuki Tsunoda: 1
- Lance Stroll: 0
- Valtteri Bottas: 0
- Checo Pérez: 0
Clasificación de constructores de F1
- Mercedes: 538
- Ferrari: 378
- McLaren: 306
- Red Bull: 263
- Racing Bulls: 83
- Alpine: 68
- Haas: 27
- Audi: 17
- Williams: 12
- Aston Martin: 3
- Cadillac: 0