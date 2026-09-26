Russell vence por una décima a la bestia Verstappen y Sainz logra un punto de oro tras el caos en Bakú

George Russell venció por sólo una décima a la bestia, Max Verstappen, que amenazó al piloto de Mercedes desde la segunda resalida en la vuelta 39 y terminaron cruzando la línea de meta prácticamente en paralelo con el ganador del Gran Premio de Azerbaiyán. El británico aprovechó el quinto puesto de su compañero, Kimi Antonelli, líder del Mundial de Fórmula 1 2026, que salió decimosexto por su choque en la Q1 del viernes, para recortar distancia en su complicada ascensión hacia el título.

La gran noticia en otro día agridulce para los españoles fue el puntazo de oro de Carlos Sainz. No tuvo su mejor salida, pero fue perseverante, aprovechó todo el caos y las dos banderas amarillas y acabó clavando un señor adelantamiento a Nico Hülkenberg para llegar al décimo puesto en las últimas vueltas. Primer top 10 del madrileño desde Canadá tras cuatro meses de travesía por el desierto con el Williams, ya mejorado.

Isack Hadjar, detrás de Verstappen, rubricó el primer doblete en el podio de Red Bull desde China 2024. Charles Leclerc, Antonelli, Lewis Hamilton, Arvid Lindblad, Esteban Ocon, Ollie Bearman fueron el resto de supervivientes. Fernando Alonso abandonó en la vuelta 22 tras reportar un problema manifiesto del motor Honda. Fue la quinta retirada conjunta de los dos Aston Martin esta temporada.

Había expectación con la salida de este sábado. Los nuevos F1 se enfrentaban a la recta más larga de todas y lo cierto es que el comienzo fue algo frío… pero terminó con uno de los mejores finales del año. No hubo movimientos por arriba y los que se produjeron abajo jugaron en contra de los intereses de los españoles. Después de pasar de salir noveno a decimocuarto por la injusta sanción de la FIA, Sainz caía dos posiciones y se le complicaba la carrera.

Doble abandono de Aston Martin

El madrileño no encontraba el ritmo que sí desplegó en la clasificación y fue hundiéndose en lo más bajo. Aunque su sufrimiento no es ni comparable al de su compatriota. Tras ver cómo Lance Stroll abandonaba en las primeras vueltas, Alonso decidía bajarse del Aston Martin en la 22 al ser incapaz de competir tan siquiera con el segundo Cadillac.

El asturiano perdía cerca de un segundo con Valtteri Bottas cada vez que pasaba por la recta principal y, tras denunciar un problema del motor Honda por radio y que su equipo le respondiese que éste no existía, se retiró al garaje. Sólo competía por un insignificante vigésimo puesto, aunque poco después se produjo el incidente que alteró por completo la carrera.

Alex Albon se equivocaba al frenar en una de las últimas curvas y se iba contra el muro. La bandera amarilla abría una puerta a la esperanza de los rezagados y reducía la amplia ventaja de un Russell que antes pilotaba a más de 10 segundos de distancia con Oscar Piastri. El segundo McLaren tenía a Norris lejos por una salida de pista anterior del británico y los dos Red Bull venían apretando muy fuerte por detrás… Todo cambiaría.

En una relanzada de locura, Lando Norris y los Alpine chocaban en la curva 1 y ninguno se libraba del KO, cuando además tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto estaban en los puntos. Antonelli libraba de milagro el múltiple accidente y su remontada ya era de diez posiciones (de 16º a sexto). El italiano fue testigo de cómo el argentino arruinaba la actuación de los otros dos pilotos con una frenada temeraria.

Puntazo de Sainz y Russell 1º por los pelos

La buena noticia es que Sainz ascendía al duodécimo puesto y, tras otro coche de seguridad, tenía 13 vueltas para ilusionarse con los puntos con dos Haas, un Racing Bulls y un Audi delante. Y Verstappen, que venía de dar una lección a Piastri en la primera resalida y colocarse segundo, con la victoria. Al australiano le machacó ese momento.

El de McLaren bloqueó ruedas y se marchó por la misma escapatoria que su compañero antes. Así tiró a la basura su mejor carrera hasta el momento y servía en bandeja a Red Bull el doblete en el podio… con Verstappen al acecho de Russell. El holandés alcanzó al líder y con apenas cinco vueltas por delante sólo le separaba medio segundo de la victoria.

Una última bandera amarilla provocada por Bottas en la vuelta 51 hizo que ambos redujeran y que Verstappen, más listo que el hambre, sacase partido con un acelerón para emparejarse con Russell. No fue suficiente para el triunfo, pero meritazo de Max. Tercer podio consecutivo.

Resultados del GP de Azerbaiyán