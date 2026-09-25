La FIA amarga el día más feliz de Sainz en 2026 con una injusta sanción: saldrá 14º en Bakú

La FIA destroza a Carlos Sainz en su día más feliz de la temporada. El piloto madrileño de Williams llegó por primera vez a la Q3, pero la Federación Internacional de Automovilismo le amarga al colocarle una sanción de cinco puestos por, supuestamente, no hacer caso a una bandera amarilla. Sainz pasa de ser noveno a partir decimocuarto en el Gran Premio de Azerbaiyán de este sábado.

Carlos Sainz había brillado en la clasificación en el circuito urbano de Bakú. Consiguió exprimir al máximo al Williams, con mejoras, y se clasificó por primera vez a la Q3. Iba a salir noveno en la carrera que se celebra este sábado (y no domingo). Pero horas después llegó la FIA con su persecución contra el español.

La FIA coloca cinco puestos de sanción al español por, a su juicio, no levantar el pie en una bandera amarilla en la Q3. Dicen, en su explicación, que «la telemetría muestra que Sainz reaccionó a la bandera amarilla en el quinto microsector, pero no hubo reducción significativa de velocidad en el cuarto». Carlos argumentó que Norris, que provocó esa bandera amarilla, ya no estaba en la escapatoria del circuito y que redujo la velocidad cuando llegó a la curva tres.

La FIA no hizo ni caso a Sainz ni a sus explicaciones y le castiga cuando más duele, porque Carlos había logrado dar un salto importante tanto de nivel como de creencia en sí mismo. «Es un paso adelante importante de todo el equipo. Ayuda que el circuito le va mejor al coche, no hay curva rápida y no sufrimos la falta de carga aerodinámica, que es el problema principal del coche», dijo antes de recibir la sanción.

Así, Sainz saldrá en decimocuarta posición (y no en novena, que fue la que consiguió en la pista) en el Gran Premio de Azerbaiyán que se celebra este sábado.