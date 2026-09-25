El Manchester City, declarado culpable de 114 irregularidades financieras por la Premier League

El Manchester City ha sido encontrado culpable de 114 irregularidades financieras de las 115 que le acusaban, unos cargos que se arrastran desde 2023. Aunque el club los había negado reiteradamente, la comisión independiente de la Premier League que falló sobre el caso, ha considerado que el club es culpable en casi todos los casos en que había sospechas. Por el momento, se desconoce si se han formulado sanciones o esto se decidirá en una etapa posterior.