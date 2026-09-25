El abogado de Argüeso tilda de «injusto» el archivo del CGPJ de la queja contra la juez de la DANA y anuncia un recurso

El prestigioso abogado alicantino, José María Bueno, que dirige la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ha tildado de «resolución injusta» el archivo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de las quejas presentadas contra la juez que instruye el caso de la DANA de Valencia, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, por la intromisión de su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, en la causa.

José María Bueno ha adelantado que recurrirá ese archivo y que ejercerá «todas las acciones legales» que correspondan a su cliente contra la decisión adoptada por el CGPJ. Según ha manifestado él mismo en un vídeo en su perfil de Instagram y que ilustra esta información: «Sin jueces sometidos a la ley no puede haber justicia».

En concreto, tal como ha publicado OKDIARIO, el pasado martes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió tomar conocimiento por unanimidad del acuerdo por el que el promotor de Acción Disciplinaria de ese organismo, Ricardo Conde, archivaba la diligencia informativa abierta a la juez Nuria Ruiz Tobarra, titular de Instrucción 3 de Catarroja, que dirige las diligencias previas de la causa de la DANA de Valencia.

Ese mismo día, OKDIARIO adelantó que el cierre de las quejas contra la jueza de la DANA había desatado un auténtico tsunami en Valencia. Y que los dos investigados tenían decidido recurrirlo. Algo que, en el caso de Emilio Argüeso, este viernes ha confirmado, a través del vídeo antes citado, José María Bueno.

La primera de las quejas ahora archivadas por el CGPJ fue presentada por la otra investigada, la ex consellera Salomé Pradas, ante ese organismo en mayo de 2025. La resolución del Consejo en torno a esa queja y las siguientes interpuestas, entre otros, por Emilio Argüeso, se ha producido en septiembre de este 2026, cuando las diligencias previas llevan practicándose 23 meses en los juzgados de Catarroja (Valencia). La juez ha decidido ampliar la instrucción otros seis meses, a partir del 31 de octubre. Es decir, hasta el 30 de abril. Justo cuatro semanas antes de las elecciones autonómicas y municipales.

En el vídeo, el letrado recuerda que «el derecho a un juez legal o predeterminado por la ley es una garantía básica del Estado de Derecho. Nadie puede elegir quién le juzga. Son las normas de competencia preestablecidas quienes lo determinan».

A continuación, José María Bueno recuerda que: «En la causa de la DANA, sin embargo, varias víctimas y perjudicados manifestaron que quien les había tomado declaración era el marido de la jueza de Catarroja, también juez, solo que en Valencia, y no la misma jueza. Y ello, sin ser el juez competente para tal fin».

El abogado explica que «ante ello, denunciamos estos hechos ante el Consejo General del Poder Judicial, aportando los nombres de perjudicados y sus abogados que habían presenciado tales hechos» a fin de que «declarasen como testigos».

José María Bueno expone que, tras más de un año, el Consejo General del Poder Judicial «ha archivado la denuncia sin escuchar a esos testigos, alegando que no se ha acreditado la sustitución». El letrado explica también que «se descarta, por parte del Consejo General del Poder Judicial, que el marido tomase declaración a víctimas y perjudicados, y ello sin escuchar precisamente a las víctimas y perjudicados, simplemente con la versión del mismo juzgado».

Finalmente, el letrado anuncia que va a recurrir la resolución «que entendemos injusta» y, también, «a ejercer todas las acciones legales que correspondan» a su cliente, «porque sin jueces sometidos a la ley no puede haber justicia».