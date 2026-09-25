La ‘hucha’ de las pensiones solo cubriría un mes del gasto, que se dispara a 14.498 millones en septiembre

El gasto en pensiones ha alcanzado su enésimo récord en septiembre al situarse en 14.498 millones de euros, cifra que está más de seis puntos por encima de la del mismo mes de 2025 y que anticipa que la deuda del sistema, ahora en 136.000 millones, seguirá avanzando hacia niveles insostenibles. Para contextualizar este dato, baste apuntar que el dinero que el Estado va a tener que abonar este mes a los más de nueve millones de pensionistas prácticamente equivale al montante depositado actualmente en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social -más conocido como ‘hucha de las pensiones’-, el mecanismo ideado en 1995 para recoger los superávits del sistema y que en teoría debiera ser su salvavidas.

A 31 de marzo de este año -último dato publicado-, el fondo contaba con 15.267 millones de euros, lo que equivale a decir que alcanza poco más que para enfrentar el pago de las nóminas de un solo mes; nótese que el año pasado la Seguridad Social gastó 189.598 millones de euros, así que la hucha solo contiene el equivalente a un 7% del gasto de un año.

Lo cierto es que el actual Ejecutivo ha conseguido ‘resucitar’ el mecanismo después de que en 2019 quedara prácticamente vacío debido a las sucesivas revalorizaciones de las prestaciones con el IPC, que liquidaron un fondo que allá por 2011 llegó a disponer de unos 67.000 millones de euros. Desde 2019, la ‘hucha’ ha ganado 13.114 millones, principalmente gracias a las nuevas aportaciones vía subidas de cotizaciones. La clave ha sido el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que desde enero de 2023 impone a empresas y trabajadores un ‘extra’ de cotización para financiar contingencias. En 2026, gracias a una subida que llevó el MEI hasta el equivalente a un 0,90% de la base de cotización, la Seguridad Social ha logrado inyectar 1.162,23 millones de euros al Fondo.

Se trata de una cantidad a todas luces insuficiente para cubrir el incremento del gasto, que se explica fundamentalmente por la irrupción en el sistema de la generación del ‘baby boom’, que acumula largas carreras de jubilación, y la reforma acometida en 2021 por el que fuera ministro del ramo y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que impuso las revalorizaciones automáticas de las nóminas con el IPC y acabó con el mecanismo corrector que incorporaba la anterior norma; precisamente, para evitar subidas excepcionales como la que se va a producir en 2027 debido a la crisis inflacionista derivada de la guerra en Irán.

Entre una cosa y la otra, en el noveno mes del año la pensión media (incluyendo viudedad, orfandad, etc.) se ha revalorizado un 4,6% (más que la inflación) hasta alcanzar los 1.374 euros. El titular, no obstante, lo ofrece la pensión media de jubilación -la que perciben más de dos tercios del total de beneficiarios-, que en septiembre ha escalado en más de cuatro puntos, hasta alcanzar los 1.576,1 euros.

Por regímenes, a su vez, el importe en el Régimen General es de 1.734,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se sitúa apenas en 1.062,8 euros. Un dato especialmente preocupante es el que ofrecen las nóminas de los recién jubilados, que en agosto (último dato disponible) alcanzaron los 1.711,4 euros de media, un resultado que ilustra a las claras el desafío que enfrenta la Seguridad Social con la irrupción en la jubilación de los nacidos durante el ‘baby boom’.

En este contexto, la principal baza de la que dispone el departamento que dirige Elma Saiz para tratar de cuadrar las cuentas es el retraso en la edad de jubilación. Si de eso se trata, el balance que ofrecen los últimos datos no deja demasiado margen para el optimismo, pues apenas un 11,6% de las nuevas altas lo fueron de personas que optaron por seguir trabajando durante más tiempo del que por ley les corresponde para poder obtener la jubilación completa, aunque esto no es óbice para que la proporción de altas demoradas sea 6,8 puntos porcentuales superior a la de 2019, primer año tras la salida de los populares de la Moncloa.